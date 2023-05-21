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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية 

تفقد لجان الشهادة
تفقد لجان الشهادة الاعدادية


 

أجرى اللواء اشرف الداودى، محافظ قنا ، جولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسي الثاني من الشهادة الإعدادية، لمتابعة انتظام سير الامتحانات والوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة وتأمين محيط اللجان وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.


 

رافقه الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، و خالد بهيج، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

 

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وتفقد محافظ قنا ، لجنة مدرسة سيدي عبد الرحيم الاعدادية بنات، والتى تضم 19 لجنة فرعية بإجمالي 372 طالبة، واطمأن على مدى الانضباط والنظام وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان لضمان إتمام كافة الامتحانات والتيسير على الطلاب.

 

 

و أكد محافظ قنا ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بمديرية التربية والتعليم وتم ربطها بغرفتي العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، و وزارة التربية والتعليم وغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، للتعامل بشكل فورى وسريع مع أى مشكلات أو أحداث طارئة قد تحدث أثناء تأدية الامتحان لضمان انتظام سير الامتحانات، فضلًا عن التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس. 

 

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا ، بأن إجمالي عدد اللجان علي مستوي المحافظة بلغ 301 لجنة، تضم 54 ألفا و895 طالبا وطالبة، مؤكداً أنه تم الاستعداد مُسبقا لبدء امتحانات الشهادة الإعدادية من خلال تجهيز اللجان، و توزيع المراقبين والملاحظين.


 

لجان الشهادة الاعدادية

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قنا الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني غرف العمليات المدارس

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