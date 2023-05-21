إحراج سياسي.. مسؤولون فرنسيون يرفضون لقاء وزير إسرائيلي خلال مؤتمر في باريس

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن مسؤولون فرنسيون رفضوا لقاء وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الذي سيشارك في المؤتمر السنوي لوزراء مالية دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) الذي سيعقد في باريس، في 7 – 8 يونيو المقبل.

ونقل الموقع العبري اليوم الأحد، عن مصادر في وزارة الخارجية الفرنسية قولها إن سموتريتش سيواجه صعوبة في عقد لقاءات مع مندوبين رسميين فرنسيين خارج المؤتمر.

ووفقًا لمسؤولين في وزارة الخارجية الفرنسية ، سيجد سموتريش صعوبة في الاجتماع مع الممثلين الرسميين الفرنسيين خارج المؤتمر نفسه.

وبحسب المصادر ذاتها ، حاول مكتب الوزير ترتيب اجتماعات عمل له خارج المؤتمر ، من بين أمور أخرى مع وزير المالية الفرنسي برونو لومير ، وكذلك مع كبار المسؤولين في بلدية باريس.

وبحسب مكتب سموتريتش، فإنه "ليس مخططا عقد لقاء بين وزير الخارجية الفرنسي والسيد سموتريتش". ورفضت بلدية باريس التعقيب.

وأثارت تصريحات عنصرية أطلقها سموتريتش خلال زيارة لباريس، قبل شهرين، غضبا فرنسيا وتنديدا دوليا، عندما زعم أنه "لا يوجد شيء كهذا اسمه شعب فلسطيني، وينبغي أن يسمعوا ذلك في قصر الإليزيه وكذلك في البيت الأبيض". ووضع سموتريتش أمامه أثناء تفوهاته هذه خريطة "أرض إسرائيل الكاملة" المزعومة، بحيث تشمل فلسطين التاريخية كلها والأردن.وعقبت وزارة الخارجية الفرنسية حينها أن أقوال سموتريتش "مثيرة للغضب وعديمة المسؤولية"، ووصفت الخريطة بأنها "استفزازية". وبعد أسبوع، أوضحت مصادر فرنسية رسمية أن "فرنسا تمتنع عن عقد لقاءات مع الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش".

ويذكر أن سفراء دول الاتحاد الأوروبي في إسرائيل ألغوا حفل استقبال في سفارة الاتحاد الأوروبي بمناسبة "يوم أوروبا"، في 9 مايو الجاري، بسبب مشاركة بن غفير فيه كمندوب عن الحكومة الإسرائيلية. وأعلنت سفارة الاتحاد الأوروبي حينها أنه "لسنا معنيون بمنح منبر لمن تتناقض مواقفه مع قيم الاتحاد الأوروبي".