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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

مستقبل وطن بالأقصر ينظم ندوة للسيدات عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة|شاهد

صدى البلد

نظّمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الأقصر ندوة للسيدات بمنشاة العماري عن  ( المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تنمية الاقتصاد وكيفية تنمية المهارات الريادية ) كما وزعت هدايا علي المستحقات خلال الندوة، وذلك تحت رعاية النائب الدكتور محمد العماري امين الحزب بالمحافظة، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب.

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وقال ضياء الهمامي أمين مساعد أمانة الحزب ببندر الأقصر إن أمانة البندر برئاسة المهندس أبو المعارف جمال الدين أطلقت سلسلة ندوات لتوعية الفتيات والسيدات بأهمية الاستفادة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للعمل علي توفير فرص عمل.

وأضاف أن الندوات بدأت في قرية منشأة العماري بمدينة الأقصر بحضور علاء الهلباوي أمين لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأمانة الحزب ببندر الأقصر وقيادات الوحدة الحزبية بمنشاة العماري.

وأشار إلى أنه عقب الندوة تم تقديم دعم وهدايا لعدد من السيدات من فئات الاسر الاولي  بالرعاية والحالات المستحقة وذلك للمساهمة في بدء انشطة المشروعات ودر عائد ودخل اقتصادي يساهم في تحسين الدخل .

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الأقصر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإتصالإت وتكنولوجيا أمانة حزب مستقبل وطن حزب مستقبل حزب مستقبل وطن مشروعات الصغيرة مشروعات حياة كريمة

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