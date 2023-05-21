عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى ينفذ حملات طرق أبواب بحي البساتين

صدى البلد

 نفذت إدارة التوعية بشركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، حملات طرق أبواب بحي البساتين؛ لحث المواطنين، وخاصة ربات الأسر بالمنازل، على أهمية ترشيد استهلاك المياه والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

 

وأكد المهندس عادل حسن رئيس الشركة، أن إتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وعدم إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحى، له دورُ كبير في تعزيز قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب تصرفات المواطنين.

 

وأشار رئيس صرف القاهرة، إلى توزيع بروشورات ومطبوعات تحمل العديد من الرسائل لحث المواطنين على أهمية الحفاظ على كل نقطة مياه ومراعاة السلوكيات الصحيحة في التعامل مع الصرف الصحي، بالإضافة إلى إستطلاع رأى المواطنين حول الخدمات التي تقدمها الشركة.


 

الصرف الصحى القاهرة الكبرى حي البساتين ترشيد استهلاك المياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى سارة بشأن أسعار الأرز واللحوم في الأسواق

بعائد 39%.. أعلى فائدة على شهادات الادخار في البنوك

الاحتفال الأخير في الأنفيلد| محمد صلاح يودع جماهير ليفربول.. أين وجهته المقبلة؟

الحكاية مخلصتش .. تفاصيل أكبر قضية جديدة لـ جمال اللبان

أرسلها إلى المشرحة.. طارد زوجته بشوارع الغردقة بالسلاح

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

تهديد للكبار.. مدرب صن داونز يقطع وعدا بعد الإقصاء التاريخي من أبطال أفريقيا

440 جنيها| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار البنك المركزي

موضوعات متعلقة

انتخاب مصر نائبا أول لرئيس مجلس محافظي البنك الأوروبي

الإسكان: 88% نسبة تنفيذ العمارات بمشروع سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية

متابعة أعمال تنفيذ مستشفى ومركز شباب على 15 فدانا بقنا الجديدة

وزير الإسكان يتابع تنفيذ مشروع " العمارة الخضراء " بمدينة حدائق العاصمة

اليوم..تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بأكتوبر الجديدة..تفاصيل

اليوم .. تسليم 96 وحدة سكنية بالقاهرة الجديدة..تفاصيل

المشاط: جهود التحول الرقمي بمنطقة قناة السويس تعزز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات

جهاز أكتوبر الجديدة يعلن مواعيد تسليم أراضى الإسكان المتميز بمنطقة شمال المطار

ترشيحاتنا

السفير بسام راضي يستقبل في روما وزير التموين .. صور

قطع جزئي للرباط الصليبي.. تفاصيل جديدة في إصابة محمود الونش

الرئيس السيسي يستقبل سلطان عمان اليوم

هنادى مهنى تحتفل بزفاف خالتها في فرنسا.. شاهد

الحوار الوطني.. المصريين الأحرار: توجد حالة فقدان ثقة في الأحزاب السياسية

قناة الحرة تسلط الضوء على منح المستثمرين الأجانب إقامة لمدة عام بمصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسة تصوير لأبطال فيلم وداعا جوليا بمهرجان كان

صحي ولذيذ.. طريقة عمل البرجر المحمر فى الفرن

حريق أتلفها.. سر صادم تسبب في غرق «تيتانيك» قبل إبحارها بأيام| ما القصة؟

ماجي زوجة محمد صلاح في إطلالة مثيرة للجدل على السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

7 لاعبين على قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم.. لن تصدق من هم|فيديوجراف

هل لجأت والدة كريستيانو للسحر حتى ينفصل عن جورجينا؟.. فيديوجراف

محمد رمضان بطل العمل.. إيمان العاصى ترد بقوة على زينة.. فيديو

عودة مرعبة.. الباحث الهولندي يُحذر: ذروة الأنشطة الزلزالية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ