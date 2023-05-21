هنادى مهنى تحتفل بزفاف خالتها في فرنسا.. شاهد

احتفلت الفنانة هنادى مهنى بحفل زفاف خالتها في فرنسا وقد حرص على الحضور كل من والدتها وزوجها أحمد خالد صالح ووالدها الموسيقار هانى مهنى.

ونشرت هنادى مهنى عدد من صور حفل الزفاف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عبر خاصية الاستورى وظهر عليهم حالة من السعادة.

وشاركت الفنانة هنادى مهنى فى مسلسل كشف مستعجل مع المنتج كريم أبو ذكري وقام ببطولة العمل كل من محمد عبد الرحمن توتا، ومصطفي خاطر كما شارك في ‏بطولته كل من محمد ‏لطفي، ومحمد علي ‏رزق، إضافة إلى الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان ‏القدير ‏أشرف عبدالغفور، ‏وتأليف إيهاب بليبل، وإخراج شادي الرملي، وإنتاج ‏‏"‏k ‎media‏" كريم أبو ذكري ‏في خامس تعاون له مع المتحدة للخدمات ‏الإعلامية.

مسلسل "كشف مستعجل" مكون من 15 حلقة فقط، ويقوم ببطولته كل من مصطفي ‏خاطر، ومحمد عبد الرحمن "توتا"، وهنادي مهنا، وإلهام وجدي.

وقدم مصطفى خاطر شخصية شيف، تدهور حياته بعد انفصاله عن زوجته ولم ينجح في عمله بالمطعم، ولكن بعد مرور سنوات وقع في حب هنادي مهنا"نانو"، وهي ممثلة ومغنية تحاول الوصول إلى الشهرة وظهرت هنادي مهنا بشخصية مغنية مهرجانات وأغاني شعبية في الأفراح، إلى جانب ممثلة مسرحية تحاول الحصول على فرصة، ويتتبعها مصطفى خاطر حتى تقع في حبه وتوافق على الزواج منه وفي الجلسة النفسية يفاجيء مصطفى خاطر دكتور سهام بأنه السبب في وفاة عدد كبير من الأشخاص، بعدما قتلهم وأظهر الجريمة على أنها حادث انتحار، وطلب منه مساعدته على العلاج أو سيكون هو الضحية التالية.

هنادى مهنى

هنادى مهنى

هنادى مهنى

هنادى مهنى

هنادى مهنى