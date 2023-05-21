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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عيني عينك فى وسط الشارع.. فتاة تتهم سائقاً بمعاكستها في النزهة |تفاصيل

معاكسة فتاة
معاكسة فتاة

تباشر جهات التحقيق في القاهرة، التحقيقات في اتهام سيدة لسائق تحرش بها أثناء سيرها في الشارع بمنطقة النزهة، حيث طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما طلبت تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

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تفاصيل اتهام فتاة لشاب بمعاسكتها في النزهة

وتبين من أقوال الفتاة في التحقيقات، أنها أثناء سيرها في الشارع بمنطقة النزهة في مصر الجديدة، مر إلى جوارها سائق سيارة قام بالتعرض لها لفظيًا، واتهمته بالتحرش بها ببعض الألفاظ التي من دورها خدشت حياءها.

ورصدت الأجهزة الأمنية في القاهرة، منشورًا على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرفق به صورًا لأحد الأشخاص متضمنًا تضرر إحدى السيدات من تعرضها لواقعة تحرش من أحد الأشخاص أثناء تواجدها بدائرة قسم النزهة في القاهرة.

وبالفحص وباستخدام التكنولوجيا الحديثة، تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد السيدة القائمة بالنشر وتبين أنها مقيمة النزهة، وأفادت بتعرضها للتحرش والمعاكسة من قبل سائق سيارة أثناء سيرها في النزهة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وجرى استكمال الإجراءات القانونية.

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