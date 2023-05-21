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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تعليم

وكيل الشباب والرياضة بالغربية: أبطالنا من ذوي الهمم هم كنز مصر الحقيقي

بطل رياضي الغربية
بطل رياضي الغربية

هنأ يسرى الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية اللاعب محمد الديب لاعب المشروع القومي لذوي الإعاقة بطنطا نجم منتخب مصر في القوة البدنية، والذي حصل على المركز الثاني في اللقاء الختامي بالمشروع القومي لذوي الإعاقة، الذى أقيم في مدينة الغردقة تحت إشراف مدربي المشروع أحمد جمعة وشيرين منصور.

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أشار يسري الديب إلى أن الدعم والرعاية غير المسبوقة التي يقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي للمنظومة الرياضية ككل وخاصة للأبطال الرياضيين ممن يرفعون علم مصر في شتي المحافل الدولية، وذلك ما ارتكزت عليه استراتيجية الوزارة خلال السنوات القليلة الماضية من خلال توجيه شتي الدعم والرعاية للرياضات الفردية، خاصة التي تمتلك منها مصر رصيداً من الأبطال القادرين على المنافسة وتحقيق مراكز وميداليات عالمية وأوليمبية.

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مؤكداً أن أبطالنا من ذوي الهمم هم كنز مصر الحقيقي و الوزارة تهتم بهم بشكل دائم ومستمر لتدريب ودمج هؤلاء الأبطال أصحاب الطموحات والإنجازات التي نفخر بها لانهم أبناء مصر ومستقبلها المشرف في الجمهورية الجديدة. 

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الجدير بالذكر أن اللاعب محمد الديب قد فاز بالعديد من الميداليات الذهبية والفضية بالبطولات العالمية والعربية والافريقية، كما أنه قد بدأ الممارسة بنادي السلام منذ عام ٢٠٠١وانضم الي صفوف منتخب مصر عام ٢٠٠٧.

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