تشكيل أتليتكو مدريد أمام أوساسونا في الدوري الإسباني

أعلن الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتليتكو مدريد، تشكيل فريقه أمام أوساسونا، في المباراة التي ستجمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثون من بطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: إيفو جربيتش

خط الدفاع: أكسيل فيتسل - خوسيه خيمينيز - ماريو هيرموسو – مولينا - ساؤول

خط الوسط: كوكي - دي بول - كاراسكو

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ألفارو موراتا

ويحتل فريق أتليتكو مدريد المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، بينما يأتي فريق أوساسونا في التاسع برصيد 47 نقطة.