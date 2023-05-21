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رئيس التحرير
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علاقات اقتصادية متميزة بين مصر وعمان| 64.5% ارتفاعا في حجم التبادل التجاري.. والخضروات والفواكه بالمقدمة

صدى البلد

تتمتع كل من مصر وعمان بعلاقات اقتصادية جديدة،  حيث حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان شهد ارتفاعاً ملحوظاً ليصل إلى 1.71 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 651 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 64.5%، وفقا لتقارير احصائية.

العلاقات الاقتصادية بين مصر وعمان 

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى عمان لتصل إلى 202 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 163 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24 %. 

 كما بلغت قيمة الواردات المصرية من عمان 869 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 488 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة ارتفــاع قدرها 78%.  

أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى عمان خلال عام 2022 

1. خضروات وفواكه بقيمة 60 مليون دولار. 

2. ادوات واجهزة للبصريات بقيمة 18 مليون دولار. 

3. أثاث خشبي بقيمة 12 مليون دولار. 

4. الات وأجهـزة كهـربائيـة وأجـزاؤهــا بقيمة 12 مليون دولار. 

5. ألبان ومنتجاتها بقيمة 11 مليون دولار. 

أهم المجموعات السلعية المستوردة من عمان خلال عام 2022

1. خامات معادن بقيمة 665 مليون دولار. 

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 56 مليون دولار. 

3. حديد وصلب بقيمة 57 مليون دولار. 

4. اسماك وقشريات بقيمة 29 مليون دولار. 

5. المـنـيوم ومصـنـوعـاته بقيمة 21 مليون دولار. 

الاستثمارات العمانية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات العمانية في مصر 7.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 68.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021 بنسبة انخفاض قدرها 88.5 %. 

تحويلات المصريين العاملين بعمان

وسجلت قيمة تحويلات المصـــريين العاملين بعمان 145,7 مليون دولار خــــلال العــــام المالي 2021 / 2022 مقابل 161.9مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 10 %، كما بلغت قيمة تحويلات العمانيين العاملين في مصر 2.5 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 2.6 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 0.2 %. 

كما بلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بسلطنة عمان طبقــاً لتقـديـرات البعثة 65.4 ألف مصري حتى نهاية 2021.

مصر عمان العلاقات الاقتصادية الاستثمارات العمانية في مصر تحويلات المصريين العاملين بعمان

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