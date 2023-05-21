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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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غرير العسل.. لماذا تخشاه الأسود والحيواناات المفترسة؟.. تفاصيل

غرير العسل
غرير العسل

حيوان غرير العسل تخشاه الأسود وتهابه الحيوانات المفترسة لأنه له قدرات دفاعية وهجومية فريدة  يتميز بجلده السميك و يفرز مادة مخاطية تعمل على حمايته ولديه غدد  تنطلق منها رائحة نفاذة  كريهة تساعده في طرد  الحيوانات الأخرى بعيدا عنه .

 

وعرضت قناة العربية الأخبارية  تقريرا أفاد أن حيوان غرير العسل يتغذى بشكل أساسي على أكل العسل البري  لكنه لا يقف عند هذا الحد فنهمه يدفعه لأكل الحشرات والسحالي  والحيوانات الصغيرة  وغرير العسل يهاجم الثعابين ولا يهمه إن كانت سامة فهو يأكلها.

وأكد التقرير أن هذا الحيوان يعيش بين الصخور وفي الحفر وفوق الأشجار ويتواجد في مناطق بجنوب أسيا وغرب إفريقيا وشبه الجزيرة  العربية وغيرها من الدول وينتمي لفصيلة بن عرس

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