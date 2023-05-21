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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني فرحات: مهرجان الموسيقى العربية تاريخ كبير ونسعى لتقديم دورة ترضي كل الأذواق

هاني فرحات
هاني فرحات

بدأ المايسترو هاني فرحات مدير مهرجان الموسيقي العربية الإعداد للدورة 32 للمهرجان

وقال فرحات عن توليه المهمة " سعيد بتولي المهمة وبثقة وزيرة الثقافة        د. نيفين الكيلاني ورئيس دار الأوبرا د. خالد داغر  وهما يدعماني ودائمي  التشاور معي وهذا الأمر يجعلني مطمئن  "
وأضاف  " مهرجان الموسيقي العربية أهم المهرجانات الغنائية في عالمنا العربي وكل الفنانيين الكبار يرتبطون به بذكريات خاصة، ولذلك الدورة الجديدة تحتاج إلي دراسة متأنية حتي تخرج بالشكل الذي يليق بمصر وكل فريق العمل متحمس بالفعل للخروج بدورة إستثناىية ".
واضاف " لم نحدد سوي الخطوط العريضة الخاصة بالمهرجان، ومازلنا في البداية ولم نختار أي فنان والجمهور سوف يفاجيء وهدفنا هو ارضاء كل الأذواق ،كما أننا منفتحين تماما علي كل الآراء والأفكار التي تفيد المهرجان لأننا لن نرضي الأ بمزيد من الازدهار للمهرجان ".

هاني فرحات

وقال "فرحات"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، "نأمل أن ننظم دورة تليق باسم مصر والمهرجان".

وأضاف مدير مهرجان الموسيقى، "مهرجان الموسيقى العربية سيكون احتفالا في كافة ربوع الوطن وليس القاهرة فقط".

وتابع "سيكون هناك حفلات لمهرجان الموسيقى العربية في الصعيد وفي الأهرامات ومتحف الحضارات".

وأكمل هاني فرحات "نمتلك الإمكانات التي تمكننا من تنظيم حفلات موسيقية تابعة للمهرجان في كافة ربوع الوطن".

 

https://www.facebook.com/HanyFarahatOfficial/posts/pfbid0ainC5MBzmZvftJSKQT1W9DacdX3QYpHJwkWJXqJ3P9WCzxY5o4ByVh1kRRWDbimSl
هاني فرحات مهرجان الموسيقى

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