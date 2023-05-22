أفقده عينه اليسرى..القصة الكاملة لإعتداء عامل على زميله بسلاح ناري في سوهاج

جريمة مأساوية في محافظة سوهاج..حينما يتمكن الشيطان من النفوس ويسيطر عليها، فعندها لا تتعجب من فعل المتهم بالجريمة لأنه سلم عقله وتفكيره ليصبح لعبة في يد الشيطان، هذا ما حدث في عندما قام عامل بمركز جهينة في محافظة سوهاج، بإطلاق طلق خرطوش على عامل آخر زميله ويعمل معه، وأفقده عينه اليسرى، ليعيش بعين واحدة، وكلما نظر إلى المرآة تذكر فعلة زميله النكراء.

عامل يفقد زميله عينه بعد الإعتداء عليه بسلاح ناري

بداية الجريمة حدثت بين المدعو عمر م ا م- 20 سنة- عامل بأجر، ومجني عليه، والطرف الآخر المتهم ويدعى أحمد ك م ا ع- 21 سنة- عامل بأجر، وله بعض الأموال لدى الطرف الأول المجني، وبسبب تآخر المجني عليه في ردها إلى المتهم، حدثت مشاجرة بينهما، تطورت إلى إشتباكات بالأيدي، فقام على آثرها المتهم بإطلاق عیار من سلاح خرطوش كان بحوزته على المجني عليه، فأصابه بالعين اليسرى.

وتم نقل المجني عليه، إلى مستشفى سوھاج الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت المباحث من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته السلاح الآلي.

تفاصيل الواقعة والبلاغ

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوھاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (عمر م ا م- 20 سنة- عامل بأجر- ویقیم دائرة المركز)، مصاب برش خرطوش بالعین الیُسرى.

وبالانتقال والفحص وبسؤال شقيقه المدعو (خالد م ا م- 32 سنة- حاصل على بكالوریوس خدمة إجتماعیة- ویقیم بذات الناحیة)، اتھم المدعو (أحمد ك م ا ع- 21 سنة- عامل بأجر- ویقیم بذات الناحیة)، بالتعدي على شقیقه وإطلاق عیار من سلاح خرطوش كان بحوزته عليه؛ مما نتج عنه إصابته المنوه عنها.

وذلك بسبب خلافات مالیة قائمة فيما بینھما، وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتھم والسلاح المُستخدم، عبارة فرد خرطوش محلي الصنع، بإرشاده، وبمواجھته أقرّ بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، لذات السبب سالف الذِكر.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.