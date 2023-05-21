وائل السمري: مصر أيقونة التنوع الثقافي في العالم

قال الكاتب الصحفي وائل السمري رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، إن اتجاه منظمة اليونسكو العالمية للاحتفاء باليوم العالمي للتنوع الثقافي، أكبر حافز لتقبل الآخر، ووجود حوار دائم بين كل الثقافات والأطياف والأنماط البشرية، مشيرا إلى أن كل ثقافة تمتلك بصماتها المميزة، وإنتاجها المختلف الذي يميزها والأرض واحدة والشجر ألوان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" الذي يعرض على قناة "إكسترا نيوز" أن مصر تعتبر أيقونة التنوع الثقافي في العالم ومصر الدولة الوحيدة التي تمتزج فيها كل الأعراف، وتظل حاضنة لكل الثقافات ومنها الثقافة الإفريقية السمراء، والثقافة الصحراوية في سيناء وسيوة، وامتزاج الثقافة الأوروبية في القاهرة والإسكندرية، والثقافة العربية الإسلامية ومصر حاضنة دائمة لكل الثقافات ولكل الأعراف بنيلها وشعبها العظيم.

الحضارات المختلفة

وتابع أن الثقافة هي التنوع، ووجود أكثر من ثقافة في مصر، جعلت المصري مثقفا من خلال الاحتكاك والتعامل مع ثقافات أخرى والحضارات المختلفة، مثل ما نرى من وجود مباني من تراز إسلامي وآخر ذات طراز حديث في ذات الشارع وهو دليل كبير للعلم والتشارك والقبول الذي تتميز به الدولة المصرية.