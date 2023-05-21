لجنة التحقيق الروسية توجه اتهامات ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية والقاضي الغيابي

قالت لجنة التحقيق الروسية ، الأحد ، إنها وجهت تهمًا غيابية ضد مدعٍ عام وقاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية ووضعتهما على قائمة المطلوبين.



وقالت هيئة التحقيق ان المتهمين وضعوا على قائمة المطلوبين 'لجنة التحقيق الروسية وجهت الاتهام إلى المدعي العام وقاضٍ في المحكمة الجنائية الدولية غيابياً ... جمع التحقيق الآن أدلة كافية لتبرير توجيه الاتهام الغيابي للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خان كريم أسد أحمد والقاضي بالمحكمة الجنائية الدولية روزاريو سالفاتوري إيتالا



وتشمل التهم الموجهة للمدعي العام إقامة دعوى جنائية ضد شخص معروف بأنه بريء ، بالإضافة إلى اتهام شخص بشكل غير قانوني بارتكاب جريمة خطيرة بشكل خاص.

ويواجه القاضي اتهامات بالاحتجاز غير القانوني عن علم. وقد اتُهم كلاهما بالتحضير لمهاجمة ممثل دولة أجنبية تتمتع بحماية دولية ، بهدف تعقيد العلاقات الدولية.

'كما لوحظ سابقًا ، الملاحقة الجنائية غير قانونية عن قصد لأنه لا توجد أسباب للمسؤولية الجنائية. وبموجب اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية والمعاقبة عليها المؤرخة 14 كانون الأول / ديسمبر 1973 ، يتمتع رؤساء الدول بحصانة مطلقة من الولاية القضائية للدول الأجنبية وقالت لجنة التحقيق الروسية.



وفي 22 فبراير الماضي، تقدم المدعي العام خان بطلب إلى الدائرة التمهيدية الثانية بالمحكمة الجنائية الدولية للحصول على مذكرة توقيف بحق مواطنين روس ، بحسب سلطة التحقيق. أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية إيتالا ، وتوموكو أكاني ، وسيرجيو جيراردو أوغالدي جودينز ، مذكرات توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوض الرئاسي لحقوق الطفل ماريا لفوفا بيلوفا ، والتي وصفتها موسكو بأنها غير قانونية.