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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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جالها فوبيا وبتصرخ يوميا| حقيقة إيداع البلوجر سارة دار أيتام.. فقدت عينها وغادرت منزلها

سارة محمد
سارة محمد

لا تزال حادثة فقدان البلوجر سارة محمد للبصر، تثير جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولت مؤخراً أنباء عن نقلها إلى دار أيتام، وهو الأمر الذي دفعها للخروج عن صمتها ونفي هذه الأنباء.

 

سارة تنفي نقلها إلي دار الأيتام 

ونشرت البلوجر سارة، فيديو على حسابها في موقع "إنستجرام"، أكدت فيه أنها لم تنتقل إلى دار الأيتام، وأنها تعاني من حالة نفسية سيئة تمنعها من البقاء في مكان تعرضت فيه للظلم والقهر، وهذا ما يجعلها بحاجة إلى الدعم والتشجيع في هذه المرحلة الصعبة.
 

وتعكس هذه الحادثة الصعوبات التي يمكن أن يواجهها الأفراد الذين يعانون من إعاقة، وتؤكد على أهمية توفير الدعم النفسي والعلاجي لهم.
 

فوبيا وصراخ يومي

وأكدت البلوجر سارة أنها باتت تصرخ يومياً، ما حتم عليها زيارة طبيب بشكل يومي لأن الموضوع تحول إلى ما يشبه "الفوبيا" تقريباً.

 

كما كشفت أنها تقطن هذه الأيام في بيت عمها، وأنها سعيدة بذلك ومرتاحة، حيث تمارس حياتها بشكل طبيعي.

تفاصيل الحادث 

يذكر أن البلوجر سارة كانت تعرضت لحادث منذ أشهر، حينما كانت إلى جانب خطيبها في السيارة.

وأصيبت بخرطوش في رأسها، مما أسفر عن فقدانها البصر في إحدى عينيها، فيما تحاول الآن علاج الأخرى التي أشار الأطباء إلى أن نسبة شفائها قليلة جدا.

إلا أنها أطلت قبل فترة تشكو حالها بعدما تعرضت للتهديد من خطيبها السابق، مؤكدة أن نفسيتها باتت مدمرة تماماً، بعد تخليه عنها في أزمتها، موضحة أن العلاقة بينهما ساءت إلى حد كبير.

وخلال الفترة الأخيرة أشارت سارة إلى وجود مشاكل بينها وبين خطيبها قائلة: يا جماعة أنا فديت حد بعيني يا جماعة، أنا فديت حد كان جنبي سواء خطيبي راجل غريب أي حد غريب، أنا فديت أي حد بعيني، أنا ما استاهلش إن الشخص ده يبقى مصدر لتدمير نفسيتي، الشخص ده اللي كان خطيبي بيهددني وبيقولي احترمي مرضك عشان خاطر لما الناس سألتني هو أنتِ رجعتي لحياتك القديمة قولتلهم هرجع لحد اتخلى عني.

إلى ذلك، تلقت سارة خلال الفترة الماضية رسائل تعاطف كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي إثر ما تعرضت له.

وأعربت حينها عن شكرها الجزيل لكل من وقف بجانبها خلال محنتها، قائلة: "أكثر شيء يعطيني سعادة هو دعم الناس لي".

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