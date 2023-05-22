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ديني

كيفية الوقاية من الحسد وعقاب الحاسد عند الله

صدى البلد

قال الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي السابق لمفتى الجمهورية أن الوقاية من الحسد تكون بقراءة المعوذتين والفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .

وأضاف « عاشور » خلال رده على سؤال “كيفية الوقاية من الحسد وعقاب الحاسد عند الله  ”، أنه لا ينبغي ألقاء اللوم دائما على الحسد أو أن الذي أتعامل معه هو شخص حاسد لأنه إحتمال ضعيف .

وأوضح أن عقاب الحاسد كبير عند الله لأنه يعترض على قضاء الله وقدره في عباده ، فقال تعالى «أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ » ، مشيرا الي أن الآية هنا معناها أن ما يعطيه الله لعباده من فضله هو وقضاء الله ،فعندما يحسد شخص أخر أي يتمني زوال النعمة منه فإنه يعترض على قضاء الله وهذا إثم كبير .

وأضاف أن في الأية الكريمة “َ مِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ” معنها أن الإنسان الحاسد هو عبارة عن شر يتعوذ الناس بالله سبحانه وتعالى منه .

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كيفية الوقاية من الحسد 

قال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله إن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: « لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسُلِّطَ عَلَى هَلَكَتِهِ فِي الْحَقِّ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا »

وأكد الشعراوي رحمه الله، خلال إحدي حلقات برنامج لقاء الإيمان عن الحسد، أن كل انسان يحسد ولكن هناك من يحرس نفسه بالإيمان، قائلا: لذلك في القرآن "ومن شر حاسد اذا حسد" وشدد على إذا حسد.

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وعن كيفية الوقاية من الحسد قال الشعراوي: "قراءة سورة الفلق هي وقاية لكل مؤمن من الحسد".

وتابع: أي نعمة أنعم الله عليك بها لا تقول أنني أتيت هذه النعمة بمجهودي وذكائي بل قل ما شاء الله لا قوة الا بالله.

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