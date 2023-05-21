بدء الدراسة في فرع جامعة الأزهر بالوادي الجديد العام الدراسي المقبل

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، الدكتور محمد أبو زيد نائب رئيس جامعة الأزهر خلال زيارته للمحافظة؛ لبحث التنسيقات الجارية لافتتاح فرع جامعة الأزهر بالمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره لدعم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لإنشاء كلية للبنات و أخرى للبنين، تضم تخصصات ( أصول الدين - شريعة وقانون - اللغة العربية)، تيسيرًا على أبناء المحافظة من طلاب التعليم الأزهري. مؤكداََ على توفير المحافظة للمقرات اللازمة للكليات وتقديم كافة سبل الدعم لبدء الدراسة بالتزامن مع العام الدراسي المقبل.

من ناحية أخرى، بحث الزملـوط و أبو زيد توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة والجامعة؛ لتعظيم الاستفادة من البحوث العلمية و الخبرات الأكاديمية في المجال الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وغير التقليدية.