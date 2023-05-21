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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

نائب محافظ بني سويف يتفقد "نموذج المحاكاة البنكي" ضمن مشروع تنمية الأسرة

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

تفقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف ، فعاليات نموذج المحاكاة البنكي " تحويشة" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة في 20 محافظة على مستوى الجمهورية، ضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية  الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " 

تاتي زيارة نائب المحافظ  في إطار توجيهات  الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف. 

شهدت الزيارة حضور كل من : أنجي اليماني المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، عصام عبد الرحمن المستشار الإعلامي للمجلس، نرمين محمود مقررة فرع المجلس ببني سويف ، على يوسف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر.

تفقد نائب المحافظ ، فعاليات  المحاكاة ، خلال زيارته لكوم أبوخلاد، واستمع  لعرض موجز عن النموذج، الذي يعقد على مدار يومين ،ويستهدف تشجيع الفتيات والسيدات للحصول على الخدمات البنكية،من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي وتدريبهم عن طريق موظفى البنك على تلك الإجراءات ،ليقمن بدور موظفي البنك"من خلال أكشاك"، لتدريبهن على طرق وأساليب التعامل مع السيدات وتقديم تلك الخدمات بطريقة جدبدة وسهلة ، علاوة على  عرض باقة من خدمات المجلس القومي للمرأة وخدمات فعلية  من البنك المتواجد والمشارك في تطبيق نموذج المحاكاة.

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من جهتها  أكدت " اليماني " أن نموذج المحاكاة البنكي يعد تجربة جديدة وفريدة من نوعها تهدف الي إزالة رهبة السيدات من التعامل مع البنوك، وتوضيح الخدمات التي تقدمها تلك البنوك  بطريقه سهلة ومبسطة وكذا توضيح مدى الإستفادة منها ، موضحة أهمية الدور الذى تقوم به الميسرات الماليات بمشروع مجموعات الادخار والاقراض الرقمي، داخل نموذج المحاكاة البنكي ، حيث تم  تعريف الميسرات بمهام إدارات البنوك المختلفة  ، ما مكنهن بطلاقة من توضيح  الخدمات   البنكية للسيدات .

وأشارت مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببنى سويف ، إلى أن نموذج المحاكاة ،يتم تنفيذه بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي، والبنك المركزي المصري، داخل قرى "حياة كريمة" ضمن برنامج الشمول المالي، الذي يستهدف التمكين الاقتصادي للمرأة بقرى المبادرة ، والعمل على تنوع الخدمات التى يقدمها المجلس داخل قرى المبادرة ، بحيث لا تقتصر على حملات التوعية فقط بل تشمل أيضاً خلق فرص عمل وتوفير مصدر رزق ثابت للسيدات.

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الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ببنى سويف بالمجلس القومي للمرأة بني سويف ة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعليم بني سويف تنمية الأسرة المصرية

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