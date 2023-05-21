الوفاء بالوعد.. رئيس مجموعة فاجنر يعلن موعد تسليم باخموت لـ الجيش الروسي

قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، اليوم الأحد، إنه تم الوفاء بوعود السيطرة على مدينة باخموت الأوكرانية.

وقال بريجوزين: “أوفينا بوعدنا بالسيطرة علي مدينة باخموت.. سيتم تسليمها لـ الجيش الروسي في 25 مايو”.

وفي وقت سابق من اليوم، نفى بريجوزين، تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قائلاً إنه لا يوجد جندي واحد من قوات الجيش الأوكراني في باخموت.

وقال بريجوزين: “لا يوجد جندي واحد من قوات الجيش الأوكراني في باخموت.. فولوديمير زيلينسكي مخادع أو لا يعرف ما يحدث على الأرض”.

وكان الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قد قال إن لديه فكرة واضحة عما كان يحدث في باخموت وأن المدينة لم تخضع للسيطرة الروسية.