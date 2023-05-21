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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مخادع .. رئيس مجموعة فاجنر يفجر مفاجأة بشأن تصريحات زيلينسكي عن باخموت

فاجنر
فاجنر

نفى رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، تصريحات الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قائلاً إنه لا يوجد جندي واحد من قوات الجيش الأوكراني في باخموت.

وقال بريجوزين: “لا يوجد جندي واحد من قوات الجيش الأوكراني في باخموت.. فولوديمير زيلينسكي مخادع أو لا يعرف ما يحدث على الأرض”.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن لديه فكرة واضحة عما كان يحدث في باخموت وأن المدينة لم تخضع للسيطرة الروسية.

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وفي وقت سابق من اليوم، أكد قائد القوات البرية الأوكرانية ألكسندر سيرسكي أن الجيش يسيطر الآن على جزء صغير من باخموت، لكنه يمنح الجنود الفرصة لدخول المدينة في حالة حدوث تغيير في الوضع.

وأضاف أن القوات تواصل التقدم في ضواحي باخموت وتقترب من السيطرة على المدينة عن طريق التطويق التكتيكي.

فيما كشف متحدث باسم الجيش الأوكراني أن الانسحاب من باخموت أو الدفاع عنها سيتقرر فقط مع مراعاة المصلحة والحفاظ على القوات والموارد.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال سيرهي تشيرفاتي المتحدث باسم التجمع الشرقي للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأحد، إنها تواصل السيطرة على عدد من المباني في باخموت بشرق أوكرانيا، بعد أن زعمت مجموعة فاجنر العسكرية الروسية أنها استولت على المدينة السبت.

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