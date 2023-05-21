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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بني سويف .. مناقشة إجراءات تنفيذ مشروع كاميرات المراقبة المرورية بالشوارع

صدى البلد

في إطار تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت ، اجتماعاً ، لمناقشة الخطوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع المراقبة المرورية للشوارع والميادين الرئيسية والمناطق الحيوية بالمحافظة ، وذلك في حضور هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف ، شيرين حسين مدير المكتب الفني ، وممثلى الشركة المنفذة للأعمال ومهندسي المكتب الفني  ومديري الإدارات المختصة بديوان عام المحافظة ومسؤولى المناطق بالوحدة المحلية.
 

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تم استعراض ما تم تنفيذه من خطوات وإجراءات خاصة بتحديد نقاط وأماكن وضع كاميرات المراقبةفي الشوارع والمنشآت والميادين الحيوية، والإجراءات اللازمة لاستخراج التصاريح والتراخيص اللازمة لتركيب تلك الكاميرات وأعدادها  ، وكذا التنسيق مع الإدارة العامة للمرور في الجوانب الفنية الخاصة بمنظومة المراقبة ، والاتفاق على جدول زمنى لمراجعة وتدقيق الأماكن والمواقع التي سيتم تركيب الكاميرات بها وغيرها  من الخطوات.

حيث كلف  السكرتير العام مسؤولى الوحدة المحلية و المكتب الفني ومهندسي الشركة،بعمل معاينة ميدانية على ارض الواقع،لتحديد الأماكن والمواقع المقترحة لتركيب الكاميرات بها بكل دقة،سواء في الشوارع أو الميادين والكباري والمنشآت الحيوية والمصالح الحكومية والمباني السكنية، وإعداد تقرير فني متكامل متضمن كافة البيانات والمعلومات المطلوبة والتنسيقات اللازمة لسرعة البدء في التنفيذ.

بني سويف تركيب الكاميرات ديوان عام المحافظة علي أرض الواقع مدينة بني سويف مقترحة معاينة ميدانية

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