أوكرانيا: دفعنا القوات الروسية للخلف 700 متر بالقرب من باخموت

أعلنت القوات الأوكرانية اليوم الأحد أنها دفعت القوات الروسية للخلف لمسافة 700 متر بالقرب من باخموت.

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن الخدمة الصحفية للواء الهجوم الثالث التابع للقوات البرية الأوكرانية قوله إنه تم تطهير المنطقة القريبة من باخموت التي يبلغ عرضها 1730 مترا وعمقها 700 متر، مما دفع القوات الروسية إلى التراجع.

وأشار اللواء الأوكراني إلى أنه خلال محاولة القوات الروسية إعادة الاستيلاء على المواقع التي استعادتها القوات الأوكرانية سابقا، تدمرت وحدات تابعة للواء 72 الروسي.

وأفاد اللواء أنه خلال معارك الأمس وحدها، تم القضاء على 23 فردا من القوات الروسية، وجرح أكثر من 40 أثناء القتال. كما تم تدمير المعدات العسكرية الروسية، بما في ذلك الدبابات.

وعلى صعيد متصل، قالت هيئة الأركان الأوكرانية أن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية في اتجاهات كوبيانسك وليمان وباخموت وأفاديفيكا ومارينكا، حيث وقعت 24 معركة نارية في تلك المناطق، مشيرة إلى أن بلدتى باخموت ومارينكا في منطقة دونيتسك لا تزالا في بؤرة الأعمال العدائية.

وأضافت الهيئة أنه في المجموع ، نفذ الجيش الروسي أربع ضربات صاروخية و 45 غارة جوية ، بالإضافة إلى أكثر من 30 هجوما باستخدام راجمات الصواريخ، مما أدى إلى تدمير وإتلاف المباني السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى.