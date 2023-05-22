عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 22 مايو 2023 ، 2 ذي القعدة  1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

 

مدن مصرالفجرالظهرالعصرالمغربالعشاء
القاهرة4:1712:524:287:469:15
الاسكندرية4:1812:574:367:539:25
الجيزة4:1712:524:287:469:15
بور سعيد4:0812:474:277:449:15
السويس4:1212:464:237:409:10
المحلة الكبرى4:1412:524:317:489:19
الأقصر4:2612:464:137:318:56
اسيوط4:2712:524:227:409:06
المنصورة4:1212:514:307:479:18
تندة4:2712:544:257:439:09
الفيوم4:2112:534:287:469:14
الزقازيق4:1412:514:287:469:16
الاسماعيلية4:1112:484:257:439:13
كفر الدوار4:1712:564:357:529:24
اسوان4:3012:454:087:278:50
قنا4:2412:464:147:328:57
حلوان4:1712:514:277:459:14
البحيرة4:1612:554:347:519:22
المنيا4:2612:544:267:449:11
سوهاج4:2712:504:197:379:02
بني سويف4:2112:524:277:449:12
شبين الكوم4:1612:534:307:489:18
بنها4:1512:524:297:479:17
طلخا4:1212:514:307:479:18
كفر الشيخ4:1412:534:337:509:22
ملوي4:2712:534:257:439:09
دكرنس4:1112:504:297:469:17
إدفو4:2712:454:107:298:52
بلبيس4:1412:504:287:459:15
العريش4:0212:414:207:389:09
جرجا4:2712:494:177:369:01
الحوامدية4:1712:524:287:459:15
إدكو4:1612:554:357:529:24
بلقاس4:1212:514:307:489:19
دسوق4:1512:544:337:509:22
أبو كبير4:1312:504:287:459:16
قليوب4:1612:524:297:469:16
أخميم4:2712:504:187:379:02
المطرية4:1612:514:287:469:15
الغردقة4:1612:414:127:308:56
زفتى4:1412:524:307:479:18
طهطا4:2712:514:207:389:03
سمالوط4:2512:544:277:449:11
شيراتون المطار4:1612:514:287:459:15
حوش عيسى4:1612:554:347:519:22
منوف4:1712:534:307:489:18
أشمون4:1712:534:307:479:17
منفلوط4:2812:534:237:419:07
دمياط4:0912:494:297:469:18
كفر الزيات4:1612:534:327:499:20
الصلاة مواقيت الصلاة موعد صلاة الفجر مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات مواقيت الصلاة بالقاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد مرتجي يقدم بلاغات جديدة لوزارة الداخلية

مفاجأة.. عقد قران محمد الشناوي حارس الأهلي خلال فترة الراحة

صور جريئة.. ابنة عبلة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها الأجنبي

عطل فني يضرب انستجرام.. وتوقف الخدمة في مصر والعالم

حقيقه استفزاز شيكابالا لـ جماهير الاهلي بتيشرت صن داونز

بشرى للجماهير.. طلب عاجل لـ أحمد موسى من إدارة الأهلي قبل نهائي أفريقيا

صدق أو لا تصدق| مصر من أغنى دول العالم بثروة 1.4 تريليون دولار.. وتتفوق على الإمارات

عاجل.. قرار حازم من رابطة الأندية تجاه مباراة الزمالك والأهلي بسبب «إفريقيا»

موضوعات متعلقة

عقوبة تأخير الصلاة المكتوبة في ذي القعدة.. قد يحرمك الله من الرزق

فتاوى تشغل الأذهان| هل ترديد الأذكار بعد التسليم من تمام الصلاة؟.. وحكم صيام الستة من شوال في ذي القعدة

فتاوى وأحكام| هل الخطأ في اتجاه القبلة يتطلب إعادة الصلاة؟.. وحكم اشتراك 7 أفراد في الأضحية

فضل عيادة المريض وثوابها.. وما معنى الصلاة من الملائكة؟.. الإفتاء توضح

هل الخطأ في اتجاه القبلة يتطلب إعادة الصلاة.. علي جمعة يجيب

فتاوى تشغل الأذهان| حكم قراءة التشهّد من الورقة.. وضوابط الصلاة بالمكياج وطلاء الأظافر

النشرة الدينية| دعاء للتخلص من الذنوب.. احرص على هذه الكلمات.. متى أرد الإمام في الصلاة؟ اِعرف ضوابط الفتح عند الخطأ

مواقيت الصلاة ليوم الجمعة الموافق 19 مايو 2023

ترشيحاتنا

عودة انستجرام للعمل بعد تعطله عالميا

بعد التحذير من الخروج غدا...كيف تحمي نفسك من العاصفة الترابية ؟

أسعار ومواصفات فورد فوكاس موديل 2023

أول رد من بيراميدز على مطاردة الأهلي على صدارة الدوري

الشناوي يغيب.. موعد مباراة الأهلي القادمة والقنوات الناقلة

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل خبز التميس السعودي| بأسهل الخطوات

أرخص وأحلى من الجاهز... طريقة عمل شاورما اللحمة

فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بإطلالة لافتة| شاهد

لن تصدق أنه موجود.. صور تكشف تخفي أسد الجبال من فريسته الأيل

فيديو

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

بدء الاكتتاب في أول صندوق للاستثمار بالذهب .. الوثيقه بـ 10 جنيهات

«عملت قرشين كويسين».. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي مجددًا  «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

اﻟﻤﺰﻳﺪ