مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

يبحث الكثيرون عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

ويقدم موقع “صدى البلد”، خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة في هذا التقرير ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه بشكل يومي.

ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 22 مايو 2023 ، 2 ذي القعدة 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.