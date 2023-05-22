الفوائد العشر للشاي.. جمال شعبان يفجر مفاجأة: بعد الأكل بنصف ساعة

نشر الدكتور جمال شعبان علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشورا عن فوائد الشاي وكتب أزف هذه الأخبار الطيبة لعشاق الشاي.

الفوائد العشر للشاي

وكتب شعبان 9 فوائد الجميع والنصيحة العاشرة خاصة بالسيدات المسنات و خاصة إذا شربناه بدون سكر وبعد الأكل بنصف ساعة علي الأقل في حدود ٣ إلي ٥ أكواب يوميا.

١-يحتوي الشاي الأسود على مجموعة من مادة البوليفينول التي لها خصائص مضادة للأكسدة.

قد يساعد تناول مضادات الأكسدة في تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة وتحسين صحتك العامة.

٢-يحتوي الشاي الأسود على مركبات الفلافونويد المفيدة لصحة القلب. وجدت الدراسات أن شرب الشاي الأسود بانتظام قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

‏٣-LDL و HDL نوعان من البروتينات الدهنية التي تحمل الكوليسترول في جميع أنحاء الجسم. يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. لقد وجدت الدراسات أن الشاي الأسود قد يساعد في تقليل مستويات LDL ، لكن النتائج مختلطة.

٤-تحتوي القناة الهضمية على تريليونات من البكتيريا ومعظم جهاز المناعة لديك. قد تساعد مادة البوليفينول والخصائص المضادة للميكروبات الموجودة في الشاي الأسود في تحسين صحة الأمعاء والمناعة.

٥-يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم العديد من المضاعفات الصحية. قد يساعد شرب الشاي الأسود بانتظام في تقليل ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

٦-السكتة الدماغية هي السبب الرئيسي الثاني للوفاة على مستوى العالم. لحسن الحظ ، يمكن الوقاية منه في كثير من الحالات. وجدت الدراسات أن الشاي الأسود قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

٧-الأنسولين هو هرمون يتم إفرازه عند تناول السكر. الشاي الأسود هو مشروب رائع غير محلى قد يساعد في تحسين استخدام الأنسولين وتقليل نسبة السكر في الدم.

٨-يحتوي الشاي الأسود على مادة البوليفينول التي قد تساعد في محاربة الخلايا السرطانية في الجسم. على الرغم من أن تناول الشاي الأسود لن يعالج السرطان ، إلا أنه قد يساعد في تقليل نمو الخلايا السرطانية وتقليل خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطانات.

٩-يمكن أن يساعد الشاي الأسود في تحسين التركيز بسبب محتواه من الكافيين والحمض الأميني المسمى L-theanine. يزيد هذا الأحماض الأمينية من نشاط ألفا في الدماغ ، مما يساعد على تحسين التركيز واليقظة

١٠- الشاي لاحتوائه الفلافونويد مفيد لدى النساء المسنات لأنه ينقص من تكلس الأورطي النازل في البطن مما يقلل من معدل جلطات المخ وقصور الشرايين التاجية وفق دراسة حديثة