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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

سفيرة السعودية لدى الولايات المتحدة تصف نجاح رحلة المملكة إلى الفضاء بـ"الإنجاز العظيم"

صدى البلد

   وصفت سفيرة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد العزيز، نجاح الرحلة العلمية السعودية إلى محطة الفضاء الدولية بـ"الإنجاز العظيم".
وقالت السفيرة -في تصريح خاص لقناة (الإخبارية) السعودية اليوم الاثنين- "أشعر بالفخر الكبير لحضور إطلاق المهمة الفضائية السعودية خاصة في ظل مشاركة أول امرأة سعودية عربية ومسلمة في هذه المهمة".
وأضافت "أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ليحدث لولا الدعم المستمر من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في تشجيع الشباب على العلم والعمل بجد واجتهاد".
من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبدالله السواحة أن رحلة المملكة العلمية إلى الفضاء تلامس الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في مجالات عدة ومنها الصحة والبيئة.. قائلا: "إننا نتحدث عن إرسال أول رائدة فضاء مسلمة وعربية إلى محطة الفضاء الدولية ليس فقط للوصول إلى هذه المنصة ولكن للقيام بأبحاث تلامس الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار".
ومن ناحيته، قال رئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء محمد التميمي، إن برنامج رواد الفضاء أحد المبادرات المهمة لاستراتيجية المملكة، مضيفا أن رائدي الفضاء سيقومان بإجراء 14 تجربة، من أهمها رفع كفاءة علاج السرطان والأمراض المزمنة وتجربة تحفيز الاستمطار، والتي تنفذ لأول مرة في محطة الفضاء الدولية.
يشار إلى أنه انطلق - أمس الأحد - صاروخ في مهمة خاصة تنظمها شركة (أكسيوم سبيس) الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية مع طاقم يضم سعوديين، وهما "علي القرني" و"ريانة برناوي".

سما/ت م ش /ع م م
/أ ش أ/

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