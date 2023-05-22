وزير الصناعة العمانى: 1023 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين القاهرة ومسقط

أكد قيس بن محمد بن موسى اليوسف هو وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني أن العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ومصر سجلت نموا بنسبة 80.8% ، لتبلغ 1023 مليون دولار 2022 مقابل 566 مليون دولار 2021.



وأشار الوزير خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك اليوم أن الصادرات العمانية إلى مصر سجلت 760 مليون دولار 2022، لافتا إلى الواردات العمانية إلى مصر سجلت 248 مليون دولار.



وأكد ان أهم المنتجات المستوردة من مصر " الخضروات والفواكه"، وأهم المنتجات المصدرة إلى مصر " الحديد والمواد الكيماوي".



وأوضح أن عدد المشروعات المصرية المرخصة في سلطنة عمان وصلت ل 1546 حتي نهاية 2022، مضيفا انه بلغت القيمة الإجمالية للمساهمة المصرية لحوالى 208مليون دولار .



وأشاد أن أوجه التعاون الإقتصادية المستقبلية هي العمل علي تنشيط الإستثمارات والتجارة البينية بين البلدين من خلال الإستفادة من إتفاقية الكوميسا، وايضا تعظيم الإستفادة من إتفاقية التجارة الحره بين عمان والولايات المتحدة الآمريكية.

وأكد قيس بن محمد انهم يعملون على دراسة تحقيق التكامل الصناعى في المجالات الواعدة ، وأيضا اقامة معرض دائم للمنتجات العمانية في مصر ، إنشاء فرع للدراسات والبحوث الإقتصادية في سلطنة عمان.



واشار ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى قيس بن محمد اليوسف الى ان رؤية سلطنة عمان تعتمد على عدة محاور واجراءات تتمثل في البيئة المستدامة والاقتصاد والحوكمة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى فهناك اهتمام بشكل كبير بالاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والتعاون الدولى ولهذا السبب هناك برامج وطنية مركزة تساعد فى تسريع تلك الرؤية فى قطاع التنمية والاقتصاد والاستدامة المالية وتنمية الصادرات والاستثمار.