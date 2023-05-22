عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزير الصناعة العمانى: 1023 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين القاهرة ومسقط

صدى البلد

أكد قيس بن محمد بن موسى اليوسف هو وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني أن العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ومصر سجلت نموا بنسبة  80.8% ، لتبلغ 1023 مليون دولار  2022 مقابل  566 مليون دولار 2021.


وأشار الوزير خلال اجتماع مجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك اليوم  أن الصادرات العمانية إلى مصر  سجلت 760 مليون دولار 2022، لافتا إلى الواردات العمانية إلى مصر سجلت 248 مليون دولار.


وأكد ان أهم المنتجات المستوردة من مصر " الخضروات والفواكه"، وأهم المنتجات المصدرة إلى مصر " الحديد والمواد الكيماوي".


وأوضح أن عدد المشروعات المصرية المرخصة في سلطنة عمان وصلت ل 1546 حتي نهاية 2022، مضيفا انه  بلغت القيمة الإجمالية للمساهمة المصرية لحوالى 208مليون دولار .


وأشاد أن أوجه التعاون الإقتصادية المستقبلية هي العمل علي تنشيط الإستثمارات والتجارة البينية بين البلدين من خلال الإستفادة من إتفاقية الكوميسا، وايضا تعظيم الإستفادة من إتفاقية التجارة الحره بين عمان والولايات المتحدة الآمريكية.

وأكد قيس بن محمد انهم يعملون على دراسة تحقيق التكامل الصناعى في المجالات الواعدة ، وأيضا اقامة معرض دائم للمنتجات العمانية في مصر ، إنشاء فرع للدراسات والبحوث الإقتصادية في سلطنة عمان.
 

واشار ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانى قيس بن محمد اليوسف الى ان رؤية سلطنة عمان تعتمد على عدة محاور واجراءات تتمثل في البيئة المستدامة والاقتصاد والحوكمة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادى فهناك اهتمام بشكل كبير بالاستدامة المالية وسوق العمل والتشغيل والتعاون الدولى ولهذا السبب هناك برامج وطنية مركزة تساعد فى تسريع تلك الرؤية فى قطاع التنمية والاقتصاد والاستدامة المالية وتنمية الصادرات والاستثمار.

التجارة الحرة التجارة والصناعة التكامل الصناعي التعاون الدولي الجانب الإقتصادي العلاقات التجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

طارق شوقي مستشارا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

قرار مفاجئ يحمل بشرى للاعبي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

هزة قوية تضرب الدولار بالسوق السوداء|تراجع 6 جنيهات ومفاجأة بسعره الآن بالبنوك

ترشيحاتنا

الرئيس الفلسطيني يمنح"المطيري" نجمة الاستحقاق والتميز من وسام الدولة

خبير يكشف سبب العطل الكبير فى الإنستجرام أمس

مستقبلها على المحك .. مخالفة سرعة تضع وزيرة الداخلية البريطانية في ورطة

العمل العربية تهدي الوزير حسن شحاتة درع المنظمة

بعد توقف 15 عاما .. هل يعيد الحوار الوطني الحياة لانتخابات المحليات؟

لا أتمنى لهم الشر والأذى.. في غضبي أدعو على أولادي فهل يستجاب؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك إذا كنت تأكل البيتزا كل أسبوع

من حذفها للتبرع بـ300 ألف جنيه.. قصة صورة فتحت النيران على محمد رمضان

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

فيديو

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

جراحة للونش وموقف الشناوي من نهائي أفريقيا ومرتجي يقدم بلاغات جديدة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ