محمد سلماوي : تحقيق الهوية الوطنية يبدأ بالثقافة

قال الكاتب محمد سلماوي، إنّ الهوية الوطنية نتاج لظروف كثيرة محيطة بالمواطن، أهمها وفي القلب منها نوع الثقافة الموجودة في الوطن، ولكي نحقق تكامل الهوية الوطنية التي نسعى إليها يجب أن نبدأ بالثقافة.



وأضاف "سلماوي"، خلال حواره على القناة الأولى، وذلك على هامش مشاركته في الحوار الوطني: "كلمتي في الحوار الوطني ركزت على أن الثقافة لا تقتصر على الأنشطة الثقافية مثل المسرح والسينما، فيجب أن تكون هناك رؤية توجه تلك الأنشطة وأن تكون لهذه الرؤية مقومات".



وتابع الكاتب: "المسألة تتعدى وضع سياسة ثقافية لوزارة الثقافة إلى وضع استراتيجية ثقافية عامة تعبر عن الرؤية، ولكي نحقق هذه الرؤية يجب أن تخدم على الاستراتيجية عدة مؤسسات وأجهزة في الدولة وليست وزارة الثقافة فقط، فهناك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فلا يمكن أن الطالب يتعرض لمؤثرات ثقافية معينة من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة وفي نفس الوقت يتعرض لمؤثرات ثقافية متناقضة في المدرسة".

