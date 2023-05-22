قرار مفاجئ يحمل بشرى للاعبي الأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

زف الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي السابق، بشرى سارة للاعبي الفريق الأحمر، قبل موقعة الوداد المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، إن مسؤولي الأهلي قرروا رفع العقوبات المالية التي جرى توقيعها على اللاعبين، عقب الخسارة أمام صن داونز بخماسية مقابل هدفين، في دور المجموعات.

وأضاف أن إدارة الأهلي وقعت عقوبات مالية على اللاعبين بعد الخسارة أمام فريق صن داونز بخماسية مقابل هدفين، في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا وخصمت حوالي 10% من قيمة عقود اللاعبين.

وتابع: لكن بعد تأهل الأهلي للنهائي تم رفع هذه العقوبات كمكافأة للاعبين على تخطيهم كل منافسيهم، والتأهل للنهائي للمرة الرابعة على التوالي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة نظيره الوداد البيضاوي المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023، يوم الأحد 4 يونيو القادم.