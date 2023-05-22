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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

طلب إحاطة بشأن مشكلة جفاف ترعتيّ الرواتب والنواهض في أبوتشت

النائب خالد أبو نحول،
النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وكل من الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بشأن جفاف ترعة الرواتب وترعة النواهض التابعين لمركز أبوتشت- محافظة قنا.

وقال النائب خالد أبو نحول، خلال الطلب المقدم منه، نحيطكم علما بجفاف ترعة رياح الدربي وترعة الرواتب وترعة النواهض بقرية "بلاد المال بحري" مركز أبوتشت محافظة قنا، حيث أن الترع خالية تماما من المياه مما يعرض الزرع والمحصول للتلف مع ضعف الإنتاج، الأمر الذي تسبب في عطش الزرع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المشكلة سوف تتفاقم عند البدء في زراعة الذرة والتي تحتاج أثناء فترة نموها إلى تزويدها بالكمية اللازمة من الماء.

وطالب النائب خالد أبو نحول، بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب، وذلك لمناقشته واتخاذ القرار اللازم بشأنه بحضور الجهات المعنية المختصة والوزراء المعنيين.

طلب احاطة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس البرلمان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى وزير التنمية المحلية

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