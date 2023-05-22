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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية : ضبط 1600 أسطوانة بوتاجاز مدعمة قبل بيعها سوق سوداء

ضبط أسطوانة بوتاجاز
ضبط أسطوانة بوتاجاز مدعم بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط 1304 أسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم ( منزلي ) و 365 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم ( تجاري ) بأحد مستودعات الغاز بناحية هورين التابعة لمركز بركة السبع مدعمة من قبل الدولة قبل بيعها في السوق السوداء بهدف التربح ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

جاء ذلك وفق تقرير تلقاه محافظ المنوفية بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية .

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وأضاف مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أن تلك الحملات التفتيشية أسفرت اليوم الاثنين عن تحرير 201 محضر تموينى بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، تنوعت ما بين 98 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر ، و 103 محضر مخالفات مخابز  نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، كما تم تحرير محضر جنح مركز بركة السبع ضد المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، مشيراً إلى مواصلة اللجان المشكلة مرورها الميداني واليومى على كافة منافذ ومعارض للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار حفاظا على حقوق المواطنين .


ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات العامة والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين .

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