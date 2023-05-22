في اليوم التاسع عشر بالموجة الـ 21.. إزالة 74 حالة تعد بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على استمرار تنفيذ أعمال الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 60 حالة تعدي على مساحة 10 آلاف و866 متر مباني و41 فدان و11 قيراط و21 سهم بنطاق المحافظة.

وأوضح غراب، أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

وأضاف المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 44 حالة تعدي على مساحة 10 ألاف و866 متر مباني و30 حاله تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 41 فدان و11 قيراط و 21 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.