عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلماوي: التعليم الوطني يحصن الشباب من المؤثرات الأجنبية الضارة بهويتهم

محمد سلماوي
محمد سلماوي

قال الكاتب محمد سلماوي، إنّ الطالب عندما يتعلم بشكل منضبط على مستوى الطرق والوسائل والانتماء فإن هذا الأمر يحدث تأثيرا إيجابيا للغاية على مستوى الهوية، مشددًا على أن التعليم الوطني الأساسي يجب أن يكون مشتركا في جميع مدارس التعليم، سواء كانت أجنبية أو خاصة او حكومية أو أزهرية.

txt

محمد سلماوي : تحقيق الهوية الوطنية يبدأ بالثقافة

txt

تكريم محمد سلماوى فى رومانيا على مجمل إنتاجه الأدبي.. تفاصيل


وأضاف "سلماوي"، خلال حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، على هامش مشاركته في الحوار الوطني: "التعليم الوطني هو الذي يحصن الشاب من التعرض لمؤثرات أجنبية بشكل مُضر، عندما يكون متأسس وفقا لهذه الرؤية يكون لديه حصانة عندما يتعرض لهذه المؤثرات الضارة، فنحن نتعرض جميعا لميكروبات، ولكن ذوو المناعة القوية يمكنهم وقاية أنفسهم من الإصابة بالأمراض".


وتابع الكاتب: "تعزيز الهوية الوطنية ليست حكرا على وزارة الثقافة او وزارة التربية والتعليم فقط، لأن هناك مؤثرات أخرى تؤثر على رؤية المواطن لهويته الوطنية مثل الإعلام ووزارة الشباب والرياضة ووزارة الأوقاف والمجتمع المدني بكل ما فيه من أنشطة عامة تساهم بشكل كبير جدا في تشكيل الوجدان الجمعي للمواطنين".
 

محمد سلماوى الطرق التعليم التعليم الوطني مدارس التعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب بعد قرار البنك المركزي وسعر عيار21 الآن

الكيلو نزل لـ16 جنيها.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الأرز الشعير الآن

بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة.. هل تعود شهادة 25% من جديد؟

نقيب الفلاحين: أطالب برفع الدعم عن رغيف الخبز لهذا السبب

صدمة لعشاق الأهلي بشأن مشاركة الشناوي في نهائي أفريقيا

نزلت عن الـ60|مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض بعد تراجع العلف 3600 جنيه

طارق شوقي مستشارا للجامعة الأمريكية بالقاهرة

الأهلي يكشف موقف كهربا من المشاركة أمام الوداد بنهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

هل تقبل أضحية تارك الصلاة؟ .. أمين الإفتاء يجيب

رياح وأتربة| الأرصاد تحذر من حالة الجو خلال الـ3 أيام المقبلة

أول رد من الصين على توقعات بايدن بشأن تحول العلاقات للأفضل

تصرف لهؤلاء.. تفاصيل زيادة الدعم النقدي بداية من يوليو المقبل

انزلوا اتأكدوا.. وزارة الزراعة للمواطنين: كيلو اللحمة البلدي بـ225 جنيها

"العمل العربية": الممارسات الإسرائيلية تمثل اعتداءً صارخا على القانون الدولي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل بودينج الكراميل| جديدة وغير تقليدية

مع تقدم العمر.. اتبع هذه النصائح للحفاظ على قوة العظام

زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

ماذا يحدث لجسمك إذا كنت تأكل البيتزا كل أسبوع

فيديو

ابتلعتها حية .. سمكة تنهي حياة طفلة عمرها 6 أشهر

الأرصاد: الحرارة تصل 40 درجة وعواصف ترابية تغطي القاهرة وفرص لسقوط أمطار

كل يوم بصرخ.. البلوجر سارة محمد توضح حقيقة إيداعها في دار أيتام |فيديوجراف

غادة والي ترد على اتهامها بسرقة تصميمات فنان روسي.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: وميض الفيبروميالجيا وسيدة المصباح (2)

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: القاهرة - جدة .. قمة لم الشمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ