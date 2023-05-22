تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 714 شاحنة و40سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 306 شاحنة و23 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع ، 408 شاحنة و17 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل بينما تغادرة السفينة Maple Breeze فارغة فيما غادر الميناء بالأمس ثلاث سفن وهم الحرية، بوسيدون اكسبريس وامل ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2550 طن بضائع و360 شاحنة حيث يشهد الميناء اليوم رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى سينا وايلة وبريدج.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1325 راكب بموانيها.

