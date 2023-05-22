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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنانة شهيرة تثير الجدل بعد ظهورها بـ شبشب فى مهرجان عالمي

جينيفر لورانس
جينيفر لورانس

أثارت الفنانة العالمية جينيفر لورانس  الجدل ، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي  بعد ظهورها بالشبشب على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي الدولي ، ضمن فاعليات التى تقام حالياً.

وكانت قد حرصت جينيفر لورانس على التواجد والتقاط الصور بجوار أبطال فيلمها الجديد Bread and Roses قبل عرضه  ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، وهو عمل وثائقي يستكشف حياة متظاهرات إيرانيات.

جينيفر لورانس الحائزة على الأوسكارهي منتجة فيلم Bread and Roses، الذي وصف على أنه يمنح المرأة الإيرانية صوتا للتعبير عن حقوقها ومعاناتها.

وقالت  جينيفر لورانس في تصريحات لبي بي سي، إن مواجهة نساء إيران لقوا طالبان من اللحظات المهمة بالنسبة لها في الفيلم، ويركز الفيلم على المقاومة وقصص النساء البطولية. 

وأشارت جينيفر لورانس، إلى أن الناس في إيران لا يتمتعون بأي صوت أو حكم ذاتي داخل بلادهن في الوقت الحالي، ومن المهم منح الفرصة لتوثيق قصصهن بطريقة خاصة. 

وارتدت جينيفر لورانس فستان باللون الأحمر في ظهورها الثاني بمهرجان كان قبل عرض فيلمها الإيراني ولفتت أنظار الجميع على السجادة الحمراء.

ويحتفي مهرجان كان السينمائي الدولي هذا العام بالمخرج الراحل جان لوك جودار الذي توفي العام الماضي، بعدما اختار إنهاء حياته بنفسه على طريقة الموت الرحيم.

ويعرض مهرجان كان آخر عمل عن  المخرج الراحل جان لوك جودار، وهو الفيلم الوثائقي القصير عن حياته Godard by Godard.

وتظهر بصمات جان لوك جودار في الفيلم الوثائقي عبر سرد أفكاره من خلال أرشيفه الفني بدون تعليق صوتي أو إقحام أفكار بشكل واضح

ووضع جان لوك جودار قبل رحيله لمساته على الفيلم الذي يمتد على مدار 9 دقائق، وصنعه 2 من أقرب تلاميذه ومحبيه.

الفنانة العالمية جينيفر لورانس السجادة الحمراء السجادة الحمراء لمهرجان كان الأوسكار المرأة الإيرانية تظاهرات إيران رواد مواقع التواصل الإجتماعي رواد مواقع التواصل

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