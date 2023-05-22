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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خطة النواب: زيادة بأسعار اللحوم الفترة المقبلة.. والصادرات الزراعية وصلت 6.5 مليون طن

اللحوم البلدى
اللحوم البلدى

أبدى النائب عبد المنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموزانة بالبرلمان اعتراضه علي عدم حضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أو نائبه، لنقاشات لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان رغم ما شهده العام الأخير من مشكلات كبيرة تخص وزارة الزراعة.

وأفاد أمين سر اللجنة بأن مشروع الموازنة به أكثر من مصروف بنفس الأرقام مثل موازنة العام الماضي دون تغيير بما يعنى انها موازنه غير منضبطه ، وهو ما يدفعنى لرفضها وتسجيل ذلك بمضبطه اللجنة، وهو ما جاء خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024.

بعدها كشف علي عبد المحسن رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أن موازنة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للعام المالي 2023/2024 تصل إلى 12 مليار جنيه و746 مليون جنيه.

ليوجه ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سؤالا حول ارتفاع أسعار اللحوم، متابعا: "أسعار اللحوم بتغلي باستمرار ولازم الحكومة تشوف حل للأزمة دي".

وتدخل رئيس لجنة الخطة والموازنة فخري الفقي، بالقول: إن هناك زيادة في أسعار اللحوم بسبب عدد من الظروف منها علي سبيل المثال أزمة السودان مؤخرا، والتى ألقت بظلالها علي الأسعار في مصر. 

وقال الفقي إننا سنواجه أيضا خلال الأيام المقبلة زيادة قد تكون في المقام الأول بسبب موسم عيد الأضحى وزيادة الإقبال على الماشية، موضحا أن الصادرات الزراعية وصلت إلي 6.5 مليون طن هذا العام وهذه طفرة كبيرة قامت بها وزارة الزراعة.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لجنة الخطة والموازنة وزارة الزراعة مجلس النواب ارتفاع أسعار اللحوم

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