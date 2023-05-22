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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيفا يعلن تضامنه مع فينيسيوس بعد أحداث مباراة فالنسيا وريال مدريد

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

أكد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تضامن الفيفا مع فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد.

وتعرض فينيسيوس لهتافات عنصرية في مباراة ريال مدريد وفالنسيا بالدوري الإسباني، أمس الأحد، والتي انتهت بخسارة الميرنجي بنتيجة (0-1) على ملعب "ميستايا"، بالجولة 35 من الدوري الإسباني.

وقال إنفانتينو: "لا مكان للعنصرية في كرة القدم أو في المجتمع، وفيفا يدعم كل اللاعبين الذين واجهوا وضعاً مماثلاً".

وذكّر إنفانتينو بالخطوات الثلاث في مسابقات فيفا مطالباً بتطبيقها في كل الدول والبطولات..

- أولاً، أوقفوا المباراة

- ثانياً، يترك اللاعبون الملعب ويُعلن عبر المذياع أن المباراة ستتوقف بحال استمرار الإهانات.. يُستأنف اللقاء 

- ثالثاً، إذا عادت الإهانات تتوقف المباراة وتذهب النقاط الثلاث للخصم".

وتجمد رصيد ريال مدريد عند 71 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع فالنسيا رصيده إلى 40 نقطة في المركز 13.

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