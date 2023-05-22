عقد ندوات تعريفية بالمشروعات الخضراء الذكية في مصر القديمة

تواصل المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة جهودها المستمرة من خلال تفعيل الندوات التعريفية بالتنسيق مع وحدة الدعم الفني بالمكتب الفني بمحافظة القاهرة لإطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية بهدف التعريف بها والية تقييم المشروعات المحققة لاهدافها الفعالة للمحافظة على البيئة في ضوء ظاهرة تغيرات المناخ التي تواجه العالم بأسره وفي اطار مجهودات الدولة المصرية للحد من التلوث البيئي طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة .

ندوات تعريفية في مصر القديمة

وتتابع المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الندوة التعريفية بالمبادرة والتي عقدت برئاسة حي مصر القديمة بقيادة اللواء ايمن السعيد رئيس الحي و بحضور العميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير والنائب جيهان البيومي عضو مجلس النواب والاستاذ وجيه عز الدين سكرتير حي السيدة زينب وممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدنى والمجلس القومي للمرأة واصحاب المشروعات بحي مصر القديمة و السيدة زينب .

المشكلات المناخية التي تواجه مصر

تضمنت الندوة عرض لاهم مشكلات المناخ التي تواجه مصر والعالم والتي لابد من ايجاد حلول وطرق للتكيف معها كما شملت الندوة التعريف بأهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وكيفية التعامل مع المنصة الخاصة بالمبادرة وكذلك الفئات المستهدفة للمبادرة ومعايير تقييم المشروعات المقدمة .في ظل حرص الدولة المصرية على نشر الوعي البيئي بين المواطنين وتفعيل استخدام التكنولوجيا الحديثة في المشروعات المتعلقة بالبيئة، ورفع الوعي لدى المواطن بخطورة الاحتباس الحراري والانبعاثات الكربونية وكافة صور التلوث البيئي .

وتهدف المبادرة الى تقديم مبادرة غير مسبوقة عالمياً تركز على التنفيذ والتطبيق على أرض الواقع مع التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف و وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية و ربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج بالاضافة الى تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة و ادماج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

وتستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتي تقع ضمن فئات على ان تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حده لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كلَ في فئته ومنها فئة المشروعات كبيرة الحجم والمشروعات المتوسطة وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة) وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة والمبادارت والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح .

طرق التقديم في مبادرة المشروعات الخضراء

ويتم التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونياً من خلال رابط التسجيل على ان تستوفي المشروعات كافة الشروط وتتولى اللجنة اختيار المشروعات الفائزة بالمبادرة وفقاً للمعايير على ان يتم اختيار ٣ مشروعات من كل فئة بإجمالي ١٨ مشروع على مستوى الجمهورية وتعرض المشروعات الفائزة خلال قمة مؤتمر الأطراف COP28 في الإمارات العربية المتحدة في نوفمبر ٢٠٢٣ .

ويتم تقييم المشروعات وفقاً لخمسة معايير في كل الفئات بالإضافة لمعيار سادس مخصص لفئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة منها المكون الاخضر و التكنولوجي والجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل و التوسع والتكرار وهو المعيار الذي يركز على قابلية المشروع للتكرار على نطاق أوسع أو في مواقع جغرافية مختلفة لتحقيق أهداف مستدامة والاثر المستدام وهو المعيار الذي يركز على مدى الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الإيجابي للمشروع على المجتمع والنطاق الذي ينفذ فيه واخيرا التمكين وتكافؤ الفرص وهو المعيار الذي يركز على مدى استفادة و مشاركة المرأة من المشروع وتعزيز المساواة بين الجنسين.

تنفيذ رؤية التنمية المستدامة مصر 2030

وقد اكد اللواء ايمن السعيد رئيس حي مصر القديمة ان هذه المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة من أجل تنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين جودة الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة ، وتنفيذ الإستراتـيـجـية الوطنية لتغير المناخ من خلال تكاتف جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة والمنطقة الجنوبية للعمل من أجل إنجاح المبادرة الوطنيـة للمشروعات الخضراء الذكية، والمشاركة بمشروعات جادة تنافس في جذب استثمارات جديدة و ظهور العاصمة بالشكل اللائق خاصة في ظل اعمال التطوير و المشروعات العملاقة التي يحظى لها حي مصر القديمة حاليا .

كما دعى العميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير السادة الحضور بزيارة قرية الفواخير بفسطاط مصر القديمة للتعرف على كافة الانشطة التي تقدمها القرية ويصنعها جواهرجية الطين في ظل تشجيع الحرف اليدوية التي قاربت على الاندثار وتقوم الدولة المصرية ممثلة في محافظة القاهرة والمنطقة الجنوبية لبذل الجهود لتطويرها بصورة مستمرة و رفع كفاءتها في ظل استخدام افران صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي بدلا من حرق الاخشاب والتي كانت تستخدم في الماضي و ذلك طبقا للتوجيهات الرئاسية بتقديم كل أشكال الدعم للحرفيين و القرية .

واخيرا تم استعراض عدد من الاراء والاستفسارات لعدد من السادة الحضور و الرد عليها من قبل السادة المحاضرين في كيفية التقديم والفئات المستهدفة من خلال عرض تقديمي لكافة المعلومات الخاصة بالمبادرة و الدخول على منصة التقديم ، وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابط http://www.sgg.eg فى الفترة من اول ابريل الجارى وحتى نهاية مايو مع عرض لعدد من نماذج المشروعات الفائزة و التي تم ترشيحها خلال الدورة السابقة .

ندوات تعريفية بمبادرة المشروعات الذكية الخضراء

ندوات تعريفية بمبادرة المشروعات الذكية الخضراء

ندوات تعريفية بمبادرة المشروعات الذكية الخضراء

ندوات تعريفية بمبادرة المشروعات الذكية الخضراء

ندوات تعريفية بمبادرة المشروعات الذكية الخضراء