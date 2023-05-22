ننشر أسماء المرشحين لجائزة النيل بـ الأعلى للثقافة

ضمت القائمة القصيرة لجائزة النيل، التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، بفروعها المختلفة، الآداب والفنون، والعلوم الاجتماعية، مجموعة من الأسماء البارزة في المجالات الثلاثة.

وفي هذا التقرير ننشر أسماء المرشحين في القائمة القصيرة لجائزة النيل في فروعها الثلاثة "الآداب – الفنون – العلوم الاجتماعية" حيث يفوز مرشح واحد في كل فرع للحصول على الجائزة لعام 2023.



ترشح للحصول على عن جائزة النيل في الآداب، كل من: المترجم الكبير الراحل د. محمد عناني، والشاعر الكبير محمد إبراهيم أبو سنة.



وترشح للحصول على جائزة النيل في الفنون، كل من: الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والفنان التشكيلى الكبير عبد السلام عيد.



وترشح للحصول على جائزة النيل فى العلوم الاجتماعية، كل من: الدكتور على الدين هلال، الدكتور محمد صابر عرب.



وترشح للحصول على جائزة النيل للمبدعين العرب، كل من: الفنان ضياء عزاوى (العراق)، دعبد الله الغذامى (السعودية).