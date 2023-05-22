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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لأول مرة | مصر تستضيف المؤتمر الدولي لاتحاد ضباط معلومات الطيران .. غدا

مؤتمر الاتحاد الدولي
مؤتمر الاتحاد الدولي لمعلومات الطيران

 تستضيف القاهرة، غدا الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي Global AIM Cairo2023، الذي ينعقد في مصر لأول مرة، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري، بحضور ممثل عن 190 دولة حول العالم من أعضاء الاتحاد الدولي لرابطات ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، وذلك برعاية الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، وبالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري EIAMA.

من المقرر أن يلقي الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، كلمة جمهورية مصر العربية، في حضور Fernando Lopes رئيس الاتحاد العالمي لرابطة ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، الذي يفتتح المؤتمر بإعلان استضافة مصر له للمرة الأولى، وذلك بحضور الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني المصري، وسيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبعض ممثلي هيئات الطيران المدني لبعض الدول وممثلي عدد من الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني المصري.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، Saulo da Silva ممثل منظمة الطيران المدني الدولي ICAO والمسؤول عن تطوير الخطة العالمية للملاحة الجوية وإدارة المعلومات، وأيضًا Reberto Luccioli ممثلة المنظمة الأوربية لسلامة الملاحة الجوية ومديرة خدمة قاعدة البيانات الأوربية ( EAD ).

ويناقش المؤتمر الدولي IFAIMA Global AIM Cairo 2023، الذي يحضره 250 شخصا من العاملين بإدارات ضباط معلومات الطيران حول العالم ممثلين من 190 دولة، قضايا مهمة ، أبرزها التطورات القادمة في مجال إدارة معلومات الطيران والتحول الرقمي ، بالإضافة إلى مراجعة الخطة العالمية للملاحة الجوية (GANP) وعمليات التدريب والتأهيل.

واختار الاتحاد العالمي لرابطة ضباط معلومات الطيران (IFAIMA)، جمهورية مصر العربية لانعقاد جمعيته العامة لهذا العام، بعد التصويت في جمعيته الأخيرة التي انعقدت قبل عامين، برعاية الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران United ATS، بالتعاون مع جمعية ضباط معلومات الطيران المصري EIAMA.

الاتحاد الدولي لرابطات إدارة معلومات الطيران (IFAIMA)، هو اتحاد عالمي غير هادف للربح، يستهدف حماية المصالح المهنية لموظفي إدارة معلومات الطيران ودعم مستوى المعرفة والأعمال المهنية بين موظفي AIM أعضاء الاتحاد الذي يضم 190 دولة حول العالم. وتلعب الشركة المتحدة لخدمات تكنولوجيا الطيران UNITED ATS، وهي عضو باتحاد (IFAIMA ) الدولي منذ عام 2014  دورا أساسيا في سلامة الطيران من خلال تقديم خدمات متخصصة ومهنية تتوافق مع المعايير الدولية التي وضعتها بين مقدمي خدمات تكنولوجيا الطيران الرئيسيين حول العالم، وتحديدًا مجال معلومات الطيران، حيث دعمت المتحدة أعضاء اتحاد (IFAIMA ) العالمي من خلال تقديم منح تدريبية سنوية وخدمات استشارية غير ربحية تستهدف خدمة مجتمع معلومات الطيران الدولي.

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