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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزيرة الهجرة: "سعداء بالتعاون مع صناع الخير وهم شريك له مصداقية"

صدى البلد

وقعت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الاثنين، بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير، لتقديم الخدمات والدعم لقرى المبادرات الرئاسية حياة كريمة ومراكب النجاة.

وقالت وزيرة الدولة للهجرة و شئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي خلال كلمتها بعد توقيع بروتوكول التعاون مع مؤسسة صناع الخير، إننا “سعداء بالتعاون مع صناع الخير وهم شريك له مصداقية”

وأضافت: أن وزارة الهجرة لا تثق إلا في المؤسسات ذات المصداقية، والتعاون مع صناع الخير أدي الي كثير من النجاحات ونتطلع الي المزيد من تلك النجاحات لصالح المواطنين.

واختتمت جندي كلمتها قائلة: سعداء بذلك التعاون ونتمني لصناع الخير النجاح المستمر الذي يصب في مصلحة المواطن.

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