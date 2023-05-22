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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة والآثار ومدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة يبحثان سبل التعاون

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استقبل، اليوم أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمكتبة بمقر الوزارة بالزمالك، الدكتورة نوريا سانز مدير مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة والوفد المرافق لها، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال العمل الأثري.

وقد حضر اللقاء، المستشار عمرو عبد الله المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالدكتورة نوريا سانز والوفد المرافق لها، مثمناً التعاون القائم بين مصر والمكتب الإقليمي لليونسكو في القاهرة والذي يعد أول مكتب إقليمي للمنظمة يُقام خارج العاصمة الفرنسية باريس، مؤكدًا على الاستعداد الكامل لتعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، قامت الدكتورة نوريا سانز بتسليم الوزير الدليل الإرشادي لتفسير وعرض مواقع التراث الثقافي في مصر والذي تم إعداده بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ومنظمة اليونسكو.

كما تناول اللقاء مناقشة إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي في إعداد أرشيف إلكتروني موحد يتضمن كافة الصور والمعلومات عن الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة التي تمت خلال ستينيات القرن الماضي والتي سيتم تجميعها من كافة الدول التي شاركت في هذه الحملة.

هذا بالإضافة إلى مناقشة تنظيم برامج تدريبية لبناء القدرات وتعزيز مهارات الآثاريين وأمناء المتاحف والمواقع الأثرية، والتعاون في تحسين التجربة السياحية في المواقع الأثرية بمصر المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو على أن يتم البدء بأحد هذه المواقع الأثرية كنموذج يتم تطبيقه على باقي هذه المواقع تباعاً.
 

وزير السياحة والاثار مكتب اليونسكو مدير مكتب اليونسكو أحمد عيسى وزير السياحة والأثار استخدام التكنولوجيا الحديثة استخدام التكنولوجيا

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