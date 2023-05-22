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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق لزعيم المعارضة التركية بعد تأييد أوغان لأردوغان

كمال كليجدار أوغلو
كمال كليجدار أوغلو

قرر سنان أوغان، المرشح المنسحب من الجولة في سباق الانتخابات الرئاسية في تركيا، اليوم الإثنين، دعمه للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات ضد زعيم المعارضة كمال كليتشدار أوغلو، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

وقال سنان أوغان، خلال خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة التركية أنقرة: "سندعم مرشح تحالف الشعب، رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية المقررة في 28 مايو".


وذكر أوغان، إن الشروط هي: “عدم تغيير بالمواد الأربعة الأولى من الدستور التركي، والتي تتحدّث عن: تركيا دولة جمهورية، وتركيا دولة قانون وديمقراطية وعلمانية واجتماعية، وتركيا دولة مخلصة لقومية أتاتورك، بالإضافة لمادة توضح وحدة الدولة ولغتها الرسمية وعلمها ونشيدها الوطني وعاصمتها”.


ويرى مراقبون أن أوغان، لديه نحو 3 ملايين  صوت، يمكن أن تشكل حسمًا للإنتخابات في الجول الثانية.

وكان أوغان حصل على 5 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التركية.

ويعارض  تحالف أوغان، "أتا" أو "الأجداد" القومي، وجود اللاجئين في تركيا.

وحصل الرئيس التركي على 49.52 في المئة من الأصوات في الجولة الأولى، مقابل 44.88 بالمئة لأوغلو، مرشح تحالف المعارضة الذي يضم ستة أحزاب.

وحول ذلك، صرح مرشح المعارضة التركية، كمال كليجدار أوغلو، اليوم الإثنين، وتحدث عن  إعلان سنان أوغان.

قال كمال كليجدار أوغلو، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: بات واضحا من يقف بجانب هذا البلد الجميل، ومن يقف بجانب بيعه".

أضاف :"نحن قادمون لإنقاذ هذا البلد من الإرهاب واللاجئين. هذا استفتاء حقيقي.. ولا أحد يستطيع أن يخدع أحدا بعد الآن".

تابع :"أدعو مواطنينا، البالغ عددهم 8 ملايين، وجميع شبابنا الذين لم يأتوا إلى صناديق الاقتراع، إلى التصويت".

 

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