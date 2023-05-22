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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استمرار انخفاض أسعار تصدير القمح الروسي بعد تمديد اتفاق الحبوب

أرشيفية
أرشيفية

قال محللون إن أسعار تصدير القمح الروسي تراجعت مرة أخرى الأسبوع الماضي بالتوازي مع انخفاض سوقه العالمية؛ بسبب الإمدادات الجيدة وتمديد اتفاق الحبوب في البحر الأسود، فضلا عن التوقعات المحلية بخفض رسوم التصدير.

ومُدّد الاتفاق للسماح لأوكرانيا بتصدير حبوبها بأمان عبر البحر الأسود، الأسبوع الماضي، شهرين.

ونقلت وكالة "رويترز" عن شركة الاستشارات الزراعية (إيكار) قولها إن أسعار القمح الروسي الذي يحتوي على 12.5 بالمئة من البروتين تسليم ظهر السفينة من البحر الأسود، في يونيو حزيران، بلغت 242 دولارا للطن، بانخفاض ستة دولارات عن الأسبوع السابق.

وقال ديمتري ريلكو، رئيس شركة إيكار: "لا تزال السوق تنتظر قرارا بشأن رسوم التصدير. نعم، كان هناك بيان من وزارة الزراعة، لكنني ما زلت أرغب في رؤية الصيغة".

وأكدت الوزارة، الأسبوع الماضي، عزمها رفع الحد الأدنى لسعر حساب رسوم التصدير من أول يونيو حزيران إلى 17 ألف روبل ارتفاعا من 15 ألف روبل، وهو ما ينبغي أن يؤدي إلى خفض الرسوم نفسها.

وتقدر شركة سوفكون للاستشارات الزراعية، التي تركز على روسيا، إجمالي صادرات القمح الروسي في مايو أيار عند 3.8 مليون طن، في ارتفاع شديد عن 1.2 مليون في مايو أيار 2022، و1.5 مليون في المتوسط.

وكتبت سوفكون في مذكرتها الأسبوعية نقلا عن بيانات الموانئ أن روسيا صدرت 1.21 مليون طن من الحبوب الأسبوع الماضي مقارنة مع 0.76 مليون في الأسبوع السابق له، بما في ذلك 1.07 مليون طن من القمح ارتفاعا من 0.68 مليون في الأسبوع السابق.

وقالت سوفكون إن الأحوال الجوية في روسيا ما زالت مواتية بشكل عام للحصاد الجديد.

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