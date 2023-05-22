عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد هنيدى يكشف عن شخصيته فى فيلمه الجديد

محمد هنيدى
محمد هنيدى

نشر الفنان محمد هنيدى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن شخصيته فى الفيلم الجديد الذى تشاركه البطولة فيه غادة عادل وإخراج سعيد حامد.

وقال محمد هنيدى : "بمناسبة موسم تفتح أزهار البطيخ.. استنوا مرعي البريمو.. الوحيد في مجرة درب التبانة اللي بيبيع البطيخ من غير بذر".

محمد هنيدى

محمد هنيدى

كشف  النجم محمد هنيدي في تصريح خاص لصدى البلد  حقيقي بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية .

وقال محمد هنيدي :" لم نبدأ التصوير كما أشيع ولكننا مازلنا في مرحلة التحضير للعمل". 

استرزقوا وعملوا قرشين.. تعليق نارى من ميار الببلاوي ضد وفاء مكي

أنا ميتة على الجواز.. ياسمين الخطيب تكشف سر زواجها دون فترة خطوبة|شاهد

طعنة فى رقبتها.. فنانة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو وانفصلت بعد اسبوعين من الزواج

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

صعيدي في الجامعة الأمريكية 

حل الفنان طارق لطفى ضيفا على برنامج the insider فى حلقة جديدة من البرنامج وتحدث خلالها عن كثير من الأمور الشخصية والعملية أهمها مشاركته فى فيلم صعيدي فى الجامعة الأمريكية الجزء الثاني.

وعند سؤاله عن إمكانية مشاركته فى الجزء الثاني من الفيلم والذي يتم التحضير له خلال هذه الفترة أكد طارق لطفى أنه لم يعرض عليه العمل حتى الآن، مشيرا أنه إذا دخل حيز التنفيذ، سوف يشارك فيه بمشهد واحد فقط كضيف شرف، مجاملة لهنيدي صديق عمره.

وعن عدم ظهوره فى المهرجانات الفنية أكد الفنان طارق لطفي، إنه ليس ضد فكرة الظهور او التواجد بالمهرجانات الفنية مشيراً إلى أهميتها.


الجزء الأول من صعيدي في الجامعة الأمريكية:
الجزء الأول من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، عُرض منذ 24 عامًا، وحقق نجاحًا كبيرًا، بسبب فكرته المختلفة التي دارت حول مجموعة من الشباب يدخلون الجامعة الأمريكية ويحتكون بثقافات مختلفة، ومثّل كل بطل من أبطال الفيلم إحدى طبقات المجتمع وكشف العمل عن نقاط معينة أو وجهات نظر بعينها يتفق عليها كل أبطال العمل، مثل كُره الكيان الصهيوني وظهرت في لقطة حرق العلم الإسرائيلي، وينتمي فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية الجزء الأول لنوعية الأفلام الكوميدية التي تعرض قضية مهمة وقصة في نفس الوقت.

الجامعة الأمريكية النجم محمد هنيدي سعيد حامد فيلم صعيدى فى الجامعة الامريكية محمد هنيدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من المحكمة لصالح مرتضى منصور

رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

لأصحاب المعاشات.. صرف نفقة تعادل معاش 3 أشهر في هذه المواعيد.. تفاصيل

يهم المواطنين .. أحمد موسى يعلن خبرا سارا علي الهواء

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

دهسوه 3 مرات بالسيارة| القصة الكاملة لمصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال ونجله بالبحيرة

رصدتهم كاميرات المراقبة.. لحظة دخول سعد الصغير وزوجته منزل طليقته بالهرم.. صور

قرار عاجل ضد رئيس الشركة القابضة للنقل لاتهامه بالاستيلاء على 16مليون جنيه

موضوعات متعلقة

يشارك فى مهرجان كان.. على العربي يحصل على توزيع فيلم وداعا جوليا

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

طعنة فى رقبتها.. فنانة مهرها كيلو ذهب ومؤخرها مليار يورو وانفصلت بعد اسبوعين من الزواج

جومانا مراد تتواجد في السعودية وتتجه إلى دبي.. اعرف السبب| خاص

بعد ازمتها مع وفاء مكى.. ميار الببلاوى توجه رسالة : منه لله

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

فى ذكراها | زيجات مها صبرى .. وقصة تحذير الشعراوي قبل وفاتها

أخبار الفن| ياسمين الخطيب ميتة على الجواز.. ميار الببلاوي تهاجم وفاء مكي.. هنادي مهني تحتفل بزفاف خالتها

ترشيحاتنا

استطلاع يكشف عن المرشح الفائز في انتخابات رئاسة تركيا.. تفاصيل

قبلة العالم في الطاقة النظيفة.. 9 معلومات عن مشروع نبق بشرم الشيخ

سعر أرخص سيارات رينو موديل 2023 في مصر .. صور

للعلاقة الزوجية..ماذا يحدث لجسمك عند تناول القرنفل مع الحليب ؟

"لا أعلم".. أول تعليق من الأمم المتحدة بشأن الهجوم الأوكراني على بيلجورود

معارك باخموت الدامية.. إعلان عاجل من الجيش الأوكراني بشأن الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السعودية.. القصة الكاملة لوصول ريانة برناوي وعلي القرني محطة الفضاء الدولية

أعشاب لتقليل خطر تكوّن حصى الكلى|تعرف عليها

مشروبات خارقة.. تعالج حرقان البول فى ثوانى

تسبب الوفاة فى الحال.. حسام موافى يحذر من تناول شوربة المواسير

فيديو

الفنان أحمد فتحي يكشف مآسي عاشها في حياته

تحذير عاجل .. عاصفة شمسية تضرب الأرض بداية من اليوم

هل تعود شهادة 25% من جديد عقب قرارات البنك المركزي ؟

إيمان العاصي عن عودة حلا شيحة للتمثيل وخلع الحجاب: "هي حرة"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سائق التاكسي والاستثمار الأجنبي

نهال علام

نهال علام تكتب: جائحة الطلاق عالميا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 3 قمم وثلاثة رسائل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوار وطني بين الناخب والقائمة الانتخابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ