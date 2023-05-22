أخبار الفن| معلومات عن حبيب دينا الشربيني الجديد.. وفنانة تتعرض لطعنة في رقبتها

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن دينا الشربيني ومحمد هنيدي وعبلة كامل

علم صدى البلد ان دينا الشربيني تعيش قصة حب مع رجل أعمال وهو شاب من خارج الوسط الفني

تعرضت الفنانة غدير الفهد إلى إصابة خطيرة فى الرقبة وذلك بعد أن قام سيدتين وصديقهما بطعنها لتتلقى ضربة خطيرة فى الرقبة.

كشف أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لمهرجان القاهرة سبب عدم تكريم الفنانة عبلة كامل في مهرجان القاهرة السينمائي خلال دورته المقبلة، تقديرًا لمسيرتها المتميزة الطويلة في الفن.



كشف النجم محمد هنيدي في تصريح خاص لصدى البلد حقيقي بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية .

كشف المتحدث باسم منصة Spotify في تصريح خاص لصدى البلد حقيقة حذف أغنية" أنا دمي فلسطيني " للنجم محمد عساف.