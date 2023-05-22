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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| معلومات عن حبيب دينا الشربيني الجديد.. وفنانة تتعرض لطعنة في رقبتها

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الاخبار العالميه والمحلية الهامة عن دينا الشربيني ومحمد هنيدي وعبلة كامل


رجل أعمال.. تعرف على حبيب دينا الشربيني الجديد

علم صدى البلد ان دينا الشربيني تعيش قصة حب مع رجل أعمال وهو شاب من خارج الوسط الفني

طعنة فى رقبتها.. فنانة شهيرة فى حالة خطرة بالمستشفى

تعرضت الفنانة غدير الفهد إلى إصابة خطيرة فى الرقبة وذلك بعد أن قام سيدتين وصديقهما بطعنها لتتلقى ضربة خطيرة فى الرقبة.


سبب عدم تكريم عبلة كامل في مهرجان القاهرة السينمائي.. تفاصيل
 

كشف أحد أعضاء اللجنة الاستشارية لمهرجان القاهرة سبب عدم تكريم الفنانة عبلة كامل في مهرجان القاهرة السينمائي خلال دورته المقبلة، تقديرًا لمسيرتها المتميزة الطويلة في الفن.


هنيدي يكشف حقيقة بدء تصوير الجزء الثاني من صعيدي في الجامعة الأمريكية


كشف  النجم محمد هنيدي في تصريح خاص لصدى البلد  حقيقي بدء تصوير الجزء الثاني من فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية .


منصة Spotify تكشف سر حذف أغنية أنا دمي فلسطيني ل محمد عساف

كشف المتحدث باسم منصة Spotify في تصريح خاص لصدى البلد حقيقة حذف أغنية" أنا دمي فلسطيني " للنجم محمد عساف.

دينا الشربيني محمد هنيدي عبلة كامل

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