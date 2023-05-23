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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رد فعل الفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي

الفنانة عبلة كامل
الفنانة عبلة كامل

كشفت الإعلامية لميس الحديدي  رد فعل  الفنانة عبلة كامل  بعد  مطالب الجمهور و عدد من نجوم الفن والصناعة بتكريم الفنانة الكبيرة عبلة كامل، في الدورة المقبلة لـ مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تقديرًا لمسيرتها الفنية، أبرزهم المخرج يسري نصر الله والفنانة منة شلبي. بعد  إجرائها اتصالا بها قائلة: "اتصلت بيها  وأنا سعيدة بقبولها هذا التواصل والحديث معي  وكانت سعيدة للغاية وممتنة لكل هذه الدعوات والمطالبات وقالت لي :  ممتنة وسعيدة جداً بمطالب تكريمي وسعيدة جداً وأكيد يشرفني واحب أتكرم في بلدي ".

 

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج “ كلمة أخيرة” على شاشة  ON"، أنه  “رغم سعادتها وإمتناها الشديد   لكن عبلة كامل قالت ”ماعنديش مانع وأحب أتكرم في بلدي   بس انا مش بحب ومش بقدر  أنا اخرج كتير  أو احضر  تكريمات وفعاليات لظروف خاصة بي"


وأكملت الحديدي: "انا بحترم رأيها رغم سعادتها بردود أفعال الجمهور والفنانين وبداخلها طاقة  فرح  بما كتب ولكل من  كتب عنها وقالت لي : فرحانه  أن هناك من لازال يتذكرها  ,اخبرتها  أن   جمال السوشيال ميديا دائماً في حالة   حديث مستمر  عن أعمال خالده لها  مثل عبد الغفور البرعي وسلسال الدم  وحديث الصباح والمساء  على طول موجودة  على السوشيال ميديا  تحضرنا وتملء الدنيا بهجة وطاقة   بما قدمتيه من مشوار فني حافل".

 

عاوزين نكرمها


وطالبت الحديدي بضرورة تكريمها قائلة: "ليه لا  ليه مانكرمش  الفنانة الحاجة عبلة كامل حتى ولو تستطع الحضور، هي مش  لازم تحضر لو لم تتمكن  لكن بالامكان تكريم هذا المشوار والاثر الذي تركته عبلة كامل مش لازم تبقى موجودة عاوزين نكرمها".

لميس الحديدي عبلة كامل الجمهور مهرجان القاهرة السينمائي المخرج يسرى نصر الله

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رد فعل الفنانة عبلة كامل بعد مطالب تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي

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