طريقة عمل المحوجة بالحلبة

الحلبة أو المحوجة، يفضل تناولها للكثير كما أنها ذات قيمة غذائية عالية، لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل المحوجة بهذه المكونات.

المكوّنات لعمل المحوجة

كأسان من السميد الناعم.

نصف كأسٍ من الطحين الأبيض.

ربع كأسٍ من زيت الذرة.

ملعقةٌ كبيرةٌ من الخميرة الفوريّة.

ملعقةٌ صغيرةٌ من السكر الأبيض الناعم.

ملعقةٌ صغيرةٌ من ملح الطعام.

ثلاث ملاعق كبيرةٌ من الحلبة المحمّصة.

كأسٌ من الماء.

القطر

ثلاثة أكوابٍ من السكر الأبيض الناعم.

كأسان من الماء.

ملعقةٌ كبيرةٌ من عصير الليمون الحامض

ربع كأسٍ من الفول السوداني المقشّر والمقطّع إلى أنصاف.

طريقة عمل المحوجة



تحضير القطر من خلال إذابة السكر في الماء ووضعه في قدرٍ على النار وتركه يغلي لما يقارب الثماني دقائق وإضافة عصير الليمون إليه وتركه يغلي قليلاً ثم رفعه عن النار وتركه جانباً ليبرد تماماً.

تحميص حبات الحلبة قليلاً في مقلاةٍ على النار وإضافة كأسٍ من الماء إليها، وتركها تغلي ورفعها عن النار، وفصل ماء الحلبة عن الحبوب والاحتفاظ بها.

خلط مكوّنات العجينة الجافة في وعاءٍ عميقٍ وإضافة الزيت ونصف كمية الحبوب وعجنها باليد.

إضافة ماء الحلبة بشكلٍ تدريجيّ واستمرار العجن للحصول على عجينةٍ متماسكة.

فرد العجينة في صينيةٍ مدهونةٍ بالطحينة وتسوية الوجه براحة اليد وتقطيعها إلى مثلثاتٍ أو مربّعاتٍ وتزيين الوجه بالفول السودانيّ.

ترك العجينة لترتاح لما يقارب الثلاثين دقيقة.

تسخين الفرن على درجة حرارةٍ متوسطةٍ وإدخال الصينية إليه لما يقارب الخمس وأربعين دقيقةً حتى تتحمر وتنضج.

إخراجها من الفرن وسكب القطر البارد عليها وتقطيعها وتقديمها في صحونٍ مناسبةٍ للتقديم وتؤكل ساخنة.