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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم لن يتكرر على موبايل Infinix..سعره 2220 جنيه

خصم لن يتكرر على
خصم لن يتكرر على موبايل Infinix..سعره 2220 جنيه

استطاعت إنفينيكس Infinix شركة الهواتف الصينية التي استطاعت منافسة اشهر شركات الهواتف فى العالم مثل سامسونج و هواوى و اوبو و شاومى من خلال تقديم هاتف رخيص ذو جودة و له قيمة.

ولحسن الحظ يقدم موقع Flipkart الهندي خصم مميز على هاتف Infinix Smart 6 HD يقدر بقيمة 33% ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 5999 روبية هندية (أي ما يعادل 2220 جنيه مصري ).

خصم لن يتكرر على موبايل Infinix..سعره 2220 جنيه


مواصفات هاتف Infinix Smart 6 HD

 

يتميز هاتف إنفينيكس  Infinix Smart 6 HD بشاشة قياس 6.6 بوصة ، بجودة عرض HD+ ، ومعدل سطوع يبلغ 500 شمعة مع وجود نوتش في منتصف الشاشة ليضم الكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف Infinix Smart 6 HD بوحدة كاميرا خلفية مربعة، تأتي الكاميرا الرئيسية منها بدقة 8 ميجابكسل، مع وجود فلاش LED ، بجانب وجود كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

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يعمل هاتف Infinix Smart 6 HD بمعالج من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، نوع Helio A22 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجا بايت  قابلة للزيادة بسعة 2 جيجا بايت أخرى، كما يوجد ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا قابلة للتوسعة حتى 512 جيجا بايت عبر فتحة بطاقة microSD .

ويحتوي على بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 10 وات، كما يدعم هاتف Infinix Smart 6 HD بعض مميزات الاتصال الأخرى، مثل وجود شريحتي اتصال ودعم 4 G VoLTE و WiFi و Bluetooth ومنفذ USB صغير.

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