استطاعت إنفينيكس Infinix شركة الهواتف الصينية التي استطاعت منافسة اشهر شركات الهواتف فى العالم مثل سامسونج و هواوى و اوبو و شاومى من خلال تقديم هاتف رخيص ذو جودة و له قيمة.

ولحسن الحظ يقدم موقع Flipkart الهندي خصم مميز على هاتف Infinix Smart 6 HD يقدر بقيمة 33% ليصل سعره النهائي بعد التخفيض إلى 5999 روبية هندية (أي ما يعادل 2220 جنيه مصري ).

خصم لن يتكرر على موبايل Infinix..سعره 2220 جنيه



مواصفات هاتف Infinix Smart 6 HD

يتميز هاتف إنفينيكس Infinix Smart 6 HD بشاشة قياس 6.6 بوصة ، بجودة عرض HD+ ، ومعدل سطوع يبلغ 500 شمعة مع وجود نوتش في منتصف الشاشة ليضم الكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف Infinix Smart 6 HD بوحدة كاميرا خلفية مربعة، تأتي الكاميرا الرئيسية منها بدقة 8 ميجابكسل، مع وجود فلاش LED ، بجانب وجود كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يعمل هاتف Infinix Smart 6 HD بمعالج من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، نوع Helio A22 مقترنا بذاكرة وصول عشوائي سعة 2 جيجا بايت قابلة للزيادة بسعة 2 جيجا بايت أخرى، كما يوجد ذاكرة تخزين داخلية بسعة 32 جيجا قابلة للتوسعة حتى 512 جيجا بايت عبر فتحة بطاقة microSD .

ويحتوي على بطارية عملاقة سعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن بقوة 10 وات، كما يدعم هاتف Infinix Smart 6 HD بعض مميزات الاتصال الأخرى، مثل وجود شريحتي اتصال ودعم 4 G VoLTE و WiFi و Bluetooth ومنفذ USB صغير.