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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

إزالة مخالفات بناء وحملات لرفع الإشغالات ومواجهة العشوائية بالشروق

صدى البلد

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة بالجهاز تمكنت من إزالة دور مخالف بأحد العقارات السكنية بالمنطقة الرابعة عمارات بالمدينة، وذلك لقيام صاحب العقار بزيادة النسبة البنائية بالسطح بغرض تحويله إلى وحدة سكنية.

وأشار رئيس جهاز مدينة الشروق، إلى أن لجنة الإزالة استكملت الإجراءات اللازمة وتم إيقاف التعامل على العقار وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة، مطالباً أصحاب قطع الأراضى بالالتزام بالشروط البنائية وعدم تنفيذ أعمال مخالفة وتوجيه الاستثمار فى البناء طبقاً للتراخيص حفاظاً على المدخرات وعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

وقاد المهندس على سعد، حملة للجنة الإزالة الفورية، أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالفة بدور سطح أحد العقارات السكنية بالحى الثالث شرق بالمدينة، وذلك لقيام صاحب المخالفة بالشروع فى أعمال بناء بغرض تحويل دور السطح إلى سكنى حيث تم إزالة الأعمال التي نُفذت خارج النسبة المصرح بها والمتمثلة فى أعمدة خرسانية ومبانٍ من الطوب، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية وإيقاف التعامل العقارى على القطعة وإلزام صاحب المخالفة بتحمل نفقة الإزالة.

وفي ذات السياق، أكد المهندس على سعد، استمرار الحملات على الأسواق التجارية بمناطق متفرقة، لرفع الإشغالات والباعة الجائلين ومواجهة الظواهر العشوائية، بمشاركة شرطة مرافق المدينة موضحاً أن آخر حملة تم تنفيذها أسفرت عن تحرير 15 محضر مخالفة تنوعت ما بين تعدى أصحاب المحال على ممرات المشاة بمناطق الـ 70مترا والـ 63 مترا، وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز، كما قامت الحملة بإعدام عددٍ من النرجيلة والمصادرة من الحملة لعدم الالتزام بشروط التداول طبقاً لقانون المحال العامة. 
وصرح المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأن لجنة الإزالة بمشاركة قوة قسم شرطة التعمير تمكنت من تنفيذ قراري إزالة بأحد العقارات بالمدينة، موضحًا أن المخالفات تمثلت بشروع مالكي العقار في تنفيذ مخالفة بالبدروم بغرض تغيير الاستخدام وأُخرى للقيام بتعديلات معمارية بالواجهات بالمخالفة لتراخيص البناء الصادرة.

 

أراضي الشروق رئيس جهاز مدينة الشروق العقارات السكنية الظواهر العشوائية المخالفات المخالفة

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