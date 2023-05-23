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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

جهاز تنمية 15 مايو: بيع محال تجارية بأنشطة متنوعة في المزاد العلني

صدى البلد

قال المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه تم عقد جلسة مزاد علني بقاعة الاجتماعات بمقر الجهاز لـ 14 محلاً تجارياً بأنشطة متنوعة ومخبز بمساحات تتراوح بين ( 20م2 : 77م2) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، وذلك بحضور مفوض من مجلس الدولة، وممثل الشئون العقارية بالهيئة، ومندوبة وزارة المالية وأعضاء اللجنة المشكلة لهذا الغرض من جميع  الإدارات المعنية بالجهاز من الإدارة المالية والعقارية والتنمية والأمن وشرطة التعمير.

                                   

وأشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع عدد من المحال بالإضافة إلى المخبز بمناطق مختلفة بالإسكان الاجتماعي بالمدينة.

 

وفي ذات السياق، أضاف المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم طرح أعمال نظافة لأكثر من 15 منطقة بالمدينة، وذلك في 3 مناقصات عامة بين الشركات المتخصصة في هذا المجال.

15 مايو أكتوبر الإسكان الاجتماعي الأسواق التجارية الأسكان الشئون العقارية الشركات المتخصصة

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